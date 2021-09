Pop it, el juego de moda: qué es, cómo se juega y dónde comprarlo

redes sociales fueron su lanzadera al éxito y, hoy, el ‘Pop it’ se ha convertido en el juego de moda en todo el mundo. Una fiebre que muchos asemejan a la de los Lasy, hoy, el ‘Pop it’ se ha convertido en el juego de moda en todo el mundo. Una fiebre que muchos asemejan a la de los spinners allá por el año 2017 . Niños y no tan niños se han animado a probar este juguete, sorprendente por su sencillez pero con evidente enganche comercial.

Pero ¿qué es concretamente y cómo se juega al Pop it?

La mecánica es tan sencilla que sorprende. El Pop it es un pequeño objeto de plástico de llamativos colores con burbujas a ambos lados. ¿Y cómo se juega? Simplemente ‘aplastando’ las burbujas en un bucle eterno. Sí, como se ha hecho toda la vida con el plástico de burbujas de envolver los objetos frágiles, pero en este caso con la ventaja de que el juego no acaba nunca. Todo aquel que haya jugado alguna vez a explotar las burbujas del papel de plástico, puede entender no solo que el nuevo juguete sea un eficaz método antiestrés, sino también su capacidad adictiva.

Según explican los propios fabricantes, la estimulación sensorial que se consigue con este juguete está especialmente indicada para para estimular a los niños (a partir de los 3 años) con autismo, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad, problemas motores, discapacidad y necesidades especiales. Pero igualmente es perfecto para cualquier edad y circunstancia.

Pero no todo consiste en subir y bajar las burbujas sin pensar, en las redes sociales se explican múltiples posibilidades de juego para pasar un rato divertido con el Pop it.

YouTube

Los pop it están elaborados de planchas de silicona agradables al tacto y ligeras. Se pueden encontrar en el mercado con todo tipo de estéticas: cuadradas, circulares, con forma de corazón, de dinosaurio, de pieza de puzzle…