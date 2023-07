Vídeo: Esto es lo que piensa el Carlos Latre más bromista de Julio Iglesias y los Sanfermines

Carlos Latre (Castellón, 1979) fue un niño sanferminero que desde muy pequeño se levantaba a ver el encierro. Por eso, y por lo que quiere a los hermanos Idoate estaba hoy muy feliz por el premio. "Un premio que nace del cariño de una familia a la que adoro que son los Idoate, desde un sitio emblemático como es el Europa, que es ya mi centro neurálgico en Pamplona, y en estas fiestas que me encantan desde siempre", como aseguró.

S.N.

¿Cuál de tus personajes disfrutaría más en San Fermín?

Yo creo que todos, los 600. Estas fiestas son pasión y adrenalina. Aunque Julio Iglesias estaría especialmente contento porque probablemente todos los corredores del encierro sean hijos suyos.

¿Has corrido alguna vez?

No, porque me da un respeto enorme y además hay que estar muy en forma. Pero sí he estado en barrera y viéndolos muy de cerca porque me encanta la fiesta y el encierro que es como el estandarte de esta tierra. Y reconozco a muchos de los corredores, los he visto desde que era pequeño por la tele, los distingo por sus camisetas y soy muy fan.

Esos son muchos años viendo encierros...

Yo es que soy niño sanferminero. Los disfruto en realidad desde que era pequeño. Soy de Castellón, ahí tenemos la primera feria de la temporada, la feria de San Pedro que acaban de ser. Allí se vive mucho la fiesta taurina y San Fermín para mí siempre ha sido pasión, adrenalina, y luego cuando los he vivido de cerca ya han sido amistad, cariño, fiesta, cantar, pasarlo bien y reír que, al fin y la cabo, es mi santo y seña.

¿En qué han cambiado los Sanfermines desde que nos visitas?

Yo creo que han cambiado en cuanto a madurez. Sigo siendo el mismo niño que se levantaba con seis años a ver los encierros cada día, ya entonces me unía algo con Pamplona, con los Sanfermines, y cuando tuve la oportunidad de vivirlos ya me enamoré del todo. Dije: "de aquí no me mueven ni con agua caliente". O sea que aquí me tendréis por muchos años. Y digo lo de la madurez porque es muy bonito el poder sentir todo esto en cada segundo, en cada minuto, en cada instante, en cada brindis, en cada abrazo, en cada sonrisa, en cada canción... Que pase lo que pase nunca dejemos de reír. Y San Fermín y Pamplona es risa, es amor y es pasarlo bien.

Te alojas en el Europa pero ¿bajas al barro en la fiesta?

¡Por supuesto! ayer mismo estuvimos en las peñas y disfrutamos de la calle y de su jolgorio.Esta fiesta es maravillosa.

¿Y te reconocen por la calle?

Muchísimo, y yo soy feliz porque se acercan con mucho respeto. En esta tierra siempre me han acogido con los brazos abiertos, me siento muy querido. Una ciudad en la que hay humor, en la que hay pasión, en la que hay gastronomía, en la que hay emoción... y en la que hay amor, que es lo más importante, y donde me siento feliz, uno más.

Se te ve feliz, Carlos.

Mucho, porque este premio nace del cariño de una familia a la que adoro que son los Idoate, desde un sitio emblemático como es el Europa, que es ya mi centro neurálgico en Pamplona, y en estas fiestas que me encantan desde siempre. Un premio que nace desde el amor, el cariño... desde la sonrisa, el abrazo, y eso es lo mejor que puedo recibir. Para mí que me dedico a hacer reír a los demás no hay nada más bonito que que te hagan sentir bien, que te quieran y yo me siento muy querido por los Idoate y me siento muy querido en Pamplona. Así que estoy feliz, sí.