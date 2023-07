Ibarrola ve "lamentables" los gritos y silbidos contra miembros de la corporación municipal en Curia

En declaraciones a los medios antes de participar en la primera reunión de la Junta Local de Protección Civil de los Sanfermines 2023, Ibarrola ha destacado que "el dispositivo policial fue magnífico, hicieron una labor extraordinaria y no hubo problemas porque, prácticamente, nos subieron ellos sin ninguna incidencia para nosotros".

Para la alcaldesa, "es una lástima que tengamos que subir Curia así" durante la Procesión y ha resaltado que "el éxito será cuando la corporación pueda subir Curia como hace por todo el resto del recorrido de la Procesión".

A pesar de ello, se ha mostrado "contenta" porque la Procesión transcurrió "sin incidentes" y por la "labor extraordinaria" de la Policía Municipal. "Me quedo con toda la Procesión restante, que fue maravillosa, que la gente de Pamplona salió, estaba contenta de recibir al santo. Para mí fue uno de los días más emotivos de mi vida", ha expresado.

Preguntada por los periodistas, Ibarrola ha opinado que en el devenir sin incidencias de la Procesión por Curia ha influido "sin ninguna duda" el incremento de la cuantía de las sanciones. "La gente grita y es muy libre de decir lo que quiera, pero ya llegar a la agresión me parece un límite que no se puede tolerar", ha manifestado. "Creo que probablemente no sean un único factor pero seguro que ha disuadido a mucha gente" ya que "pagar 30.000 euros no es no es baladí", ha añadido.

Como balance de los dos primeros días de fiestas, la alcaldesa de Pamplona ha señalado que "lo único que no hemos podido controlar es el agua" de las tormentas de los dos primeros días. Ha destacado que "hay mucha gente en Pamplona pero está transcurriendo la fiesta sin mayores incidentes, los cuerpos policiales me informan en todo momento y contentos porque de momento va todo con tranquilidad". "Ojalá el día 15 podamos decir lo mismo", ha deseado.