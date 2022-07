Juan Mari Arzak, cocinero: “San Fermín es la fiesta donde más he disfrutado en mi vida”

Juan Mari Arzak (San Sebastián, 1942) estaba este lunes feliz de recibir este premio. Asegura que en Pamplona se siente como en casa. Para un sanferminero como él es fácil teniendo una habitación en el hotel con vistas a la Estafeta. “Ir a San Fermín ha sido siempre de los mejores planes que he tenido en mi vida”, asegura el cocinero donostiarra con tres Estrellas Michelin e impulsor del movimiento culinario denominado La Nueva Cocina Vasca. Además recibía el premio de manos de amigos “y eso es lo que más ilusión” le hace.

¿Cuándo vino a San Fermín por primera vez?

Con 16 años. Venía con mis amigos y disfrutábamos muchísimo. A los 18 empecé a correr el encierro. Por eso recibir este premio es una maravilla. Ir a San Fermín, además de que lo he disfrutado, me ha dado mucha suerte en la vida.

¿Ha corrido muchos años?

Todos los que he podido (risas). Ahora ya soy un poco mayorcito. Y veo el encierro desde el balcón de mi habitación en el Hotel Europa.

Tampoco está mal, ¿eh?

Está fenomenal, yo creo que esa habitación es el mejor regalo que me han hecho nunca. Estoy muy agradecido a la Familia Idoate que son, además, grandes amigos, y les quiero mucho. Recibir este premio me parece impresionante. Antes iba al Maisonnave y me cuidaban muy bien también.

¿A qué saben las fiestas?

A felicidad. Yo les tengo muchísimo cariño, son muy divertidas.

¿Y un menú para disfrutarlas?

Pochas, el bacalao ajoarriero y en casa, en el Europa, Pilar Idoate me hace unos callos buenísimo, que da gusto.

¿Cuál es su mejor recuerdo de estas fiestas?

La época que más me emociona es la de cuando corría el encierro. Estaba toda la noche preocupado, la verdad. Ahora, esté donde esté, madrugo siempre para verlo en la tele. Mi nieta Nora también.

¿Y pasa nervios viéndolo?

No, entonces tampoco pasaba mucho nervio corriéndolo, ¿eh? Pasaba un poco cuando salía, pero una vez que empezaba se te iba todo. Cuando sonaba el cohetico… eso no se puede definir con palabras.

¿Es taurino, Juan Mari?

Sí, he ido los últimos años siempre con mi amigo Julián Chivite, que es un gran entendido en toros, y la verdad es que yo no entiendo demasiado pero le suelo preguntar todo a él. Y es una gozada. Los toros siempre son divertidos, con las peñas…

Y con amigos cerca todo se disfruta más, siempre.

Sin duda. Chivite, un gran amigo. Jose Antonio y Menchu Azcárate, muy amigos míos también… Tengo unos primos aquí que se llaman Javi y Alicia Galardi que han venido a acompañarme. Otro primo que viene todos los años porque es de aquí y siempre coincidimos que es Juanjo Arratibel y su mujer Marilis... La entrañable Angelita Alfaro que es la mejor embajadora gastronómica de Navarra... En San Fermín he conocido a gente maravillosa.

Y además se nota que aquí le quieren mucho...

Muchísimo. Estoy muy agradecido porque la gente se porta muy bien conmigo. Y este premio me hace tan feliz... En todo el mundo no hay unas fiestas así.

EL EUROPA HOMENAJEA A ARZAK



Este lunes nació una nueva tradición sanferminera. Otra de las muchas que llenan nuestra ciudad de emoción estos días festivos y únicos. El Hotel Europa entregó un premio “a la fidelidad y a la amistad”. Un premio impulsado con la ayuda de Navarra Television y Diario de Navarra. Un premio que pretende reconocer a aquellas personas que llevan muchos años disfrutando de nuestra fiestas y que lo hacen alojados en el Hotel Europa. “Amigos ilustres de la familia Idoate que con los años se han ido convirtiendo en grandes embajadores de Pamplona y del Restaurante Europa especialmente por San Fermín” como explicó Belen Galindo, responsable de comunicación de Diario de Navarra, durante la gala de entrega.

Juan Mari Arzak tenía que ser el primer galardonado de la historia de este premio. Alguien a quien los hermanos Idoate “admiran y quieren”. Más de sesenta años visitando las fiestas sin fallar ni una vez. “Bueno, menos una que me pilló trabajando en Inglaterra” explicó el chef donostiarra. “Siempre atento, siempre amigo, siempre valedor privilegiado de los productos y del esmerado servicio del Restaurante Europa”.

Juan Mari Idoate, en representación de todos sus hermanos, desveló las razones que les llevaron a elegir al donostiarra como primer premiado. Y se emocionó. Porque fue una mañana llena de recuerdos en el hotel de la calle Espoz y Mina. “Queríamos agradecerle la lealtad y la amistad que tiene con nosotros, con la gran familia Idoate que no solo somos los hermanos, somos una gran familia formada por 80 empleados”.

Hasta la escultura que se entregó como símbolo del premio nació en la cocina del Europa. En una comida informal hace años en la sala donde comen los empleados a diario. Una comida en la que estaba Karlos Arguiñano y Mikel Urmeneta. El chef en un momento sacó un pin con el pájaro que utiliza como logo de su establecimiento. Y empezó a repartirlo. Juan Mari Idoate pensó entonces que él también necesitaba uno para su restaurante. Miro a su derecha y vio a Urmeneta. “Aquel día salí de fiesta con el dibujo que me había hecho Mikel doblado en el bolsillo del pantalón y estuve toda la noche con miedo de perderlo”. Ese dibujo arrugado es ahora una escultura que Arzak se llevará a casa. Un toro cuyas patas emulan la E del Europa, la M del mercao y la cabeza es una A del Alhambra. Todos los restaurantes del Grupo Idoate representados con un toro que lleva una mitra. El primer premio de mucho. ‘El Europa por Sanfermín’ ya es una tradición más de estas fiestas. “Las mejores del mundo”, como dijo Arzak.