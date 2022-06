Antitaurinos demandan un debate sobre Sanfermines sin corridas de toros

Iruñea Antitaurina echa en falta un debate sobre unos Sanfermines sin maltrato animal, sin corridas de toros, lo que, a su juicio, hace que a "las mejores fiestas del mundo todavía les quede mucho por hacer".

En su opinión, "se intenta mirar para otro lado", ya que, según indica en un comunicado, las propuestas ciudadanas contrarias a las corridas de toros y a favor del debate recogidas en el buzón abierto por el Ayuntamiento de Pamplona fueron "derivadas a la Mesa del Encierro, o sea, a la papelera, a un espacio que solo puede abordar aspectos técnicos del encierro".

A la conmemoración del centenario de la Plaza de Toros se refiere "como 100 años masacrando toros", lo que no considera motivo de celebración como si lo sería que ese espacio se utilizara para "eventos ajenos a la tortura animal".

Además se hace eco de las informaciones que apuntaban que la realización de corridas de toros en la ciudad ha dificultado e impedido la contratación de algunos grupos musicales y, tras subrayar el rechazo internacional a ese tipo de actos, habla de un rechazo cada vez mayor entre los vecinos de Pamplona.

El 80 % de la ciudadanía está contra de las corridas de toros, indica aludiendo a un estudio de la Fundación BBVA, al que añade una encuesta entre socios y socias de las peñas de Pamplona en la que el 26,4 % se mostraba favor de debatir sobre las corridas de toros, lo que les hace ser "optimistas".

"No se puede seguir cerrando los ojos, los oídos y la boca a tanta crueldad, no se puede dar la espalda al sentir mayoritario de la sociedad. El maltrato animal no es cuestión de gustos personales, no es cuestión de libertad", asevera el colectivo que el 7 de julio a las siete de tarde llevará sus reivindicaciones a la calle en una kalejira que partirá de la plaza del Ayuntamiento.

Previamente, invita a participar el 2 de julio en la manifestación antitaurina organizada por Libertad Animal Navarra a las 18:00 horas que comenzará enfrente del Parlamento.