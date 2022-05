El Ayuntamiento de Pamplona anunciará este martes los conciertos oficiales de San Fermín

martes a partir de las 11 horas el conciertos habrá en las próximas fiestas de San Fermín. Estea partir de lasel Ayuntamiento de Pamplona anunciará de manera oficial quéhabrá en las próximas fiestas de

Enrique Maya, afirmó que "pronto" podría anunciar la programación musical de San Fermín. Hace unos días el alcalde de Pamplona,, afirmó que "pronto" podría anunciar la programación musical de San Fermín.

Durante estas últimas semanas han estado cerrando el cartel. "Los que van a venir son grupos conocidos, bonitos, va a haber un programa muy interesante", indicó.

NO HABRÁ 'MACROCONCIERTO'

En cuanto al "macroconcierto" que anunció que quería organizar, manifestó que "no ha salido bien". "Lo reconozco, no pasa nada. Sé que ahora la oposición y determinados medios me van a criticar mucho pero forma parte del cargo, y prefiero, tras un momento duro de pandemia, pasarme de optimista que de pesimista", ha explicado.

Según relató, "no ha sido viable el hacerlo porque había muchas dificultades y mucho dinero de por medio", si bien "va a haber un buen programa sanferminero". Maya ha explicado que "para poder montar el evento hacía falta un acuerdo político presupuestario para poner el dinero, cosa que no se ha producido porque no ha habido evento".