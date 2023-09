El que espera, desespera

La sanidad navarra está hecha unos zorros. No hay día que no aparezca una noticia poniéndolo en evidencia. Una, o tres a la vez. La primera: Un informe de Comptos constata que las listas de espera se han disparado un 29% en 5 años. Casi nada. Sólo en 2022 los navarros pusimos 35.554 reclamaciones por demoras en la atención. Llamas al médico un lunes porque llevas con fiebre tres días y te dan cita para la semana siguiente. O no cogen directamente. ¿Les suena?