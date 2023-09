A Belarra y Podemos les dejan mudos

El primer asalto del debate de investidura de Feijóo ya ha dejado los primeros noqueados. Y no. No ha sido en las filas del PP , que perdió la votación, sino en Sumar . Tenían una ocasión que querían aprovechar para atizar al adversario y ni con esas. El enemigo lo tienen dentro. La coalición de Yolanda Díaz , la que cree que “los ricos tienen un Plan B para escapar en cohete cuando la tierra se vaya al carajo”, no tardó ni un par de horas en estar a la gresca entre ellos.