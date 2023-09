"Hasta los independentistas irredentos se rinden a la evidencia de que se entienden perfectamente en español sin necesidad de utilizar un pinganillo"

Existen testimonios gráficos de las reuniones que ha mantenido el lehedakari Iñigo Urkullu con el expresidente de la Gerenalitat, Quim Torra y con actual ocupante del palacio de Sant Jordi, Pere Aragonés en el que se les ve hablando, cara a cara sin que a su lado aparezcan intérpretes que tuvieran que traducir lo que se estaban diciendo. Puede darse la circunstancia de que Urkullu se atreva a hablar catalán en la intimidad, pero no hay ninguna constancia de que Aragonés sepa defenderse en Euskera como para mantener una conversación fluida sobre los asuntos que les interesan a ambos. Tampoco la hay de qué entre Urkullu y el expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo hablaran otro idioma que no fuera la lengua oficial del Estado como les gusta a los independentistas referirse al castellano. En fin, hasta los principales gobernantes de las nacionalidades históricas e independentistas irredentos se rinden a la evidencia de que se entienden perfectamente en castellano –o español-, su lengua común, y no es necesario que utilicen el pinganillo para dialogar.