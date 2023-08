Paso decisivo en UPN

El anuncio del presidente de UPN, Javier Esparza, de que no volverá a ser el candidato del partido regionalista al Gobierno de Navarra, abre un escenario nuevo no exento de incertidumbres. El partido cuenta con un colchón de tiempo de cuatro años para preparar y acertar con el cambio que la elección de un nuevo líder supone en la vida de las organizaciones políticas. Un relevo que puede darse en silencio y con un amplio consenso, o bien con ruido y disputas internas que en la mayoría de las veces acaba debilitando la estructura. La decisión de Esparza, tras no haber conseguido el complicado objetivo de devolver a UPN al Gobierno foral, es un buen ejemplo de saber apartarse cuando las metas políticas que se persiguen, no salen. La tarea que le queda al presidente regionalista es ejercer una oposición responsable, sin fisuras, y preparar el relevo sin que sufra la marca UPN.