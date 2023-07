El 14 de enero de 2022 cambió mi vida. Di positivo en covid y pasé de comerme el mundo a que éste me comiese a mí. A punto de cumplir los 50, soy una persona de 80 años atrapada en un cuerpo de 50.

Eliminamos las últimas restricciones de las mascarillas y… ¡adiós pandemia! No, señores, no. El covid no ha terminado, sigue entre nosotros y somos muchos a los que vivir se nos ha convertido en una lucha diaria. Además de la sintomatología a la que debemos hacer frente (niebla mental, dolor muscular, fatiga, cefaleas, dificultad respiratoria…), tenemos que batallar con entidades públicas y personal médico para dejar de ser invisibles y no creerte que tienes un problema mental.

Como bien dice Ketama en su canción: no estamos locos y sabemos lo que queremos. Queremos que cuando vayamos a un consulta se nos trate con respeto y ser escuchados; queremos volver a tener una vida normal con nuestras familias, donde socializar no sea una utopía sino una realidad; puestos de trabajos adaptados a nuestras circunstancias; y queremos ser visibles a los ojos de la sociedad, pese a que sus efectos no se reflejen en el aspecto físico.

Ya no hacemos planes, ni a largo ni a corto plazo. Vivimos el día a día, sin la certeza de saber cómo te levantarás de la cama y a qué síntoma deberás enfrentarte hoy. Necesitamos tener la calidad de vida que ahora carecemos. Todo esto tiene un nombre que muchos no quieren pronunciar y prefieren obviar porque sale mucho más barato. Es covid persistente.

Marta Villafranca Serrano