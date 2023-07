Bildu sigue fiel a sus postulados, esos a los que no ha renunciado nunca por más que desde las filas socialistas se hayan empeñado en practicar el blanqueamiento de la izquierda abertzale en la última legislatura. Las intenciones de EH Bildu, recogidas en un documento, tienen doble dirección y apuntan tanto a Sánchez como a María Chivite. Los de Otegi advierten que si Sánchez vuelve a gobernar exigirán dar una salida a los presos de ETA y pondrán sobre la mesa la cuestión territorial. Avisados están de que no hay cheques en blanco. Y a Chivite le recuerdan que necesitará su apoyo para poder gobernar. Así de claro, porque la candidata socialista no tiene los votos suficientes para reeditar gobierno sin depender de la izquierda abertzale. El PSOE traspasó las líneas rojas hace cuatro años para poder ostentar los sillones del poder tanto en Madrid como en Navarra. Y la izquierda abertzale lo sabe, se ha hecho fuerte y quiere más. Bildu lo tiene claro.