"UPN mantiene el poder municipal"

La jornada de constitución de los ayuntamientos, en la que principalmente quedaba por dilucidar el pulso entre UPN y EH Bildu en la disputa de las alcaldías de los principales municipios de Navarra, concluyó sin sobresaltos de última hora respecto a los vaticinios conocidos. Los regionalistas mantienen una importante cuota de poder al hacerse con la vara de mando de cinco de los siete municipios de mayor población de la Comunidad. De estos, UPN gobernará en Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Barañáin y Estella. No obstante, el resultado electoral del pasado 28-M permitió constatar también que la izquierda abertzale continúa ganando peso y presencia en los municipios navarros como quedó certificado en la jornada de ayer. EH Bildu consigue recuperar y mantener la alcaldía de importantes municipios en la Comarca de Pamplona y el Norte de Navarra. Un resultado, el de la izquierda abertzale, al que seguro que ha contribuido el blanqueamiento gratuito al que le vienen sometiendo los socialistas tanto en Navarra como en Madrid. A pesar de la penalización que ha supuesto la división de Navarra Suma, UPN ha conseguido mantener algunas de las alcaldías más representativas. Es el caso de Pamplona, donde Cristina Ibarrola es la nueva alcaldesa al haber resultado la lista más votada y no haberse configurado ninguna mayoría alternativa. Con el reparto de fuerzas en el salón municipal de la capital, y el precedente de los últimos cuatro años, la tarea para Ibarrola no se antoja sencilla. Precisamente, lo que necesita Pamplona es que los grupos dejen su lado más partidista en beneficio de todos los pamploneses, con una legislatura en la que se puedan desarrollar proyectos de interés para la ciudad y políticas que contribuyan al bienestar general. Queda en el aire las consecuencias que la jornada pueda tener en las negociaciones para el Gobierno de Navarra. El PSN sigue necesitando a EH Bildu para gobernar y está por ver si la posición de los socialistas ayer, sin facilitar la vara de mando a la izquierda abertzale en ningún municipio, tiene consecuencias.