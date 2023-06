Sí, aunque parezca mentira, se cumplen ya 50 años de la muerte de Juan Manuel Zueco Martínez, por todos conocido como ‘Juanito’. Me apetece recordar lo sucedido porque produjo una profunda consternación y tristeza en la juventud ablitera, y no digamos nada en sus padres Marcelino y Juana, junto a sus hermanas Mari y Angelines, que vieron truncada la vida de su familiar más querido en plena juventud. Muchos amigos tenía Juanito, pues se hacía querer. Pueden dar fe de ello Jesús Marco, Javier Ruiz, Ángel Doiz, Rocha, Agustín... No pararíamos de enumerar a tantos y tantos. El accidente de tráfico fue en la madrugada del 26 de abril de 1973, regresando a casa y en el término de Ribaforada, cuando el vehículo modelo R-8 de color azul y con matrícula NA-4912-A chocó con un tractor que conducía un vecino de Buñuel. Del mismo resultó gravemente herido Juanito, que fallecería horas más tarde en el Hospital de Navarra. Tenía 24 años.

Los otros tres ocupantes del vehículo -Adolfo Serrano, José Antonio Arriazu y el conductor, José María Jarauta- resultaron heridos de diversa consideración. Los dos primeros también de Ablitas y el conductor de Malón. Juanito había estudiado en los Jesuitas de Tudela y luego en los Escolapios de Zaragoza. Defendió los colores del CD Ablitense durante varias temporadas siendo, sin duda, uno de los mejores jugadores que pasaron por el club. Era normal verle, sobre todo los fines de semana, con su flamante Seat 1.500 verde claro y matrícula NA-44337 disfrutando con los amigos de siempre.

Le cogió el percance en plena campaña de los espárragos, fiel y puntual cada día al tajo en compañía de Javier Aldívar y Javier Antón ‘Chamaco’ en su finca del camino de Malón. Estaba de moda en aquella época las Mañanas de Terciopelo de Demis Roussos; Charly, de Santa Bárbara, y otras tantas canciones que quedaron en el recuerdo para siempre.

Fue un auténtico drama para el pueblo de Ablitas, por ser uno de los accidentes más graves ocurridos hasta entonces en la localidad, aunque luego vendrían otros también de triste recuerdo. El funeral fue impresionante. Mucha consternación, llanto y rabia contenida, pues la muerte de Juanito, tan joven y de forma inesperada, dejó una huella muy profunda y triste en el pueblo de Ablitas.

Manuel Ruiz Andrés