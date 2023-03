Autoconsumo energético: más trabas que placas

Ya no está ya en la ola del autoconsumo energético es que no es de este mundo. No hay corrillo ni comunidad de vecinos en la que no se pregunte por las placas solares. Es el tema de moda. Y claro, tanto ha insistido el Gobierno de Navarra en sus bondades, que las tiene, es evidente, que la demanda se ha disparado al calor de las ayudas y también a costa de los dichosos fondos europeos. Y llegamos al muro de siempre. La burocracia y un cuello de botella exasperante, que ese sí que calienta al personal. Ahí siguen miles de solicitudes de ayuda a la espera de resolución. No les queda nada. Y por si faltara algo, hay comunidades con cola de hasta ocho meses para que les conecten las placas, y en otras distribuidoras y comercializadoras se llaman andana y dan largas para compensar a los vecinos por la energía no consumida y vertida a la red. Trabas y más trabas que ponen a prueba la paciencia del más pintado.