"Yolanda Díaz se lo sigue pensando"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, que quiere ser la formación a la izquierda del PSOE que aglutine a todas esas formaciones para evitar que vayan por separado, ha decidido dilatar más la presentación de su proyecto dado el actual nivel de discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos motivada sobre todos por los efectos que está teniendo la ley del ‘sólo sí es sí’, pero también a cuenta de las continuas exigencias que la formación dirigida por Ione Belarra pone encima de la mesa.

Yolanda Díaz había previsto inicialmente la presentación de su proyecto entre enero y febrero, sin que se atisbe cuándo puede ocurrir, a pesar de la presión de Podemos para que comiencen las negociaciones a varias bandas. Las vicepresidenta, que había intentado soslayar la presión de Podemos y dar más predominio a los movimientos sociales que a los partidos, ha tenido que aceptar la realidad de la potencia de Podemos a la hora de convertirse en uno de los ejes centrales de su proyecto y que como tal reclama el peso que su organización tiene en el conjunto del país para conformar las candidaturas.

Porque si Podemos ha sufrido en muchos territorios las consecuencias de tener una escasa implantación, la iniciativa de la ministra de Trabajo aún tiene menos salvo en aquellas comunidades en las que las organizaciones de izquierda implantadas allí pueden garantizar un buen aporte de votos.

A pesar de que en la últimas semanas las tensiones entre Belarra e Irene Montero con Yolanda Díaz han bajado de intensidad, la nueva actitud no ha motivado que el equipo de Yolanda Díaz acelere su trabajo, toda vez que parece determinado que no habrá listas de Sumar en las elecciones autonómicas y municipales del 28-M como ya había anunciado, y que esas elecciones darán la medida de la fuerza de cada una de las organizaciones a las que pretende aunar. Pero desde Podemos no se deja de urgir a Díaz para que avance en la concreción de Sumar y en la de las listas electorales, y por el momento ambas partes están interesadas en alcanzar un punto de estabilidad y de ahí que la vicepresidenta del Gobierno no haya hecho sangre con críticas a Irene Montero por las consecuencias de la ley del ‘sólo sí es sí’, y apoyando la iniciativa de rebaja los precios de los alimentos para rebajar la inflación

Yolanda Díaz juega, en el manejo de su calendario con dos factores: el primero, que hasta el presidente del Gobierno Pedro Sánchez invita a que Sumar tenga el suficiente poso como para poder reeditar en su caso el Gobierno Frankenstein; y el segundo, que el jefe del Ejecutivo ha manifestado hasta la saciedad su deseo de acabar la legislatura apoyado por la presidencia de España de la Unión Europea en la segunda mitad del año, que Sánchez quiere aprovechar como base sobre la que apoyar las menguadas posibilidades del PSOE según las encuestas electorales, y que otorga tiempo extra a Yolanda Díaz, aunque con Sánchez nunca se sabe. Pero las aguas bajan revueltas en el Ejecutivo y el ruido que se ha generado entre sus dos patas no constituye para ella el ambiente que permita lanzar su proyecto con serenidad. La cuestión es que ese momento propicio.se encuentra lejano.