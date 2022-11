El Gobierno de Sánchez ha llegado a un acuerdo con EH Bildu por el que las tres haciendas vascas y la Hacienda foral navarra gestionarán los nuevos gravámenes a las compañías energéticas y a la banca. Y en el plazo de tres meses la comisión coordinadora del Convenio Económico establecerá la participación de Navarra en los citados impuestos. El acuerdo resulta sorprendente en un asunto que compete a nuestro régimen foral y que le corresponde negociar al Ejecutivo de Chivite. Pero si EHBildu no es quién para negociar en nombre de la Comunidad foral una cuestión que afecta a nuestro sistema fiscal, el presidente Sánchez no puede ignorar la relevancia política de llegar a un acuerdo con la izquierda abertzale, regalando una baza más a la coalición soberanista y dejando nuevamente a la presidenta Chivite en muy mal lugar. Pedro Sánchez está demostrando a lo largo de toda la legislatura que no tiene ningún problema en pactar con los grupos soberanistas cualquier acuerdo que beneficie sus intereses partidistas y de poder, aunque, como en este caso, sea a costa de la imagen de la presidenta socialista navarra. Y sería peor todavía que María Chivite hubiera cedido la negociación sobre los impuestos a las empresa energéticas y a la banca, dejándola en manos de Bildu. Ya es tarde, pero aun así, la presidenta debería levantar la voz contra las intromisiones ajenas en temas de nuestro régimen foral y exigir a Pedro Sánchez que deje de tratar a Navarra como moneda de cambio para fortalecerse en la Moncloa. Porque no es la primera vez que el presidente deja a un lado al Gobierno navarro para consensuar asuntos de calado de la Comunidad foral con partidos que incluso no tienen representación navarra en el Congreso de los diputados. El presidente Sánchez, con este acuerdo, vuelve a dar un paso adelante en el blanqueamiento de Bildu y varios atrás en la consideración de la Comunidad foral de Navarra.