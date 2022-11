En la noche de Halloween -telarañas de algodón y sangre de pega-, dicen que una puerta se abre entre dos mundos, pero yo veo muertos en vida cada mañana. Los niños se han disfrazado de monstruos, de zombie, de bruja y de vampiro espeluznante. Van pegando sustos: “¡Bú!”, gritan riéndose. Paloma se me acercó un año y, con la voz con que me dice que me quiere, me advirtió: “Soy un ‘sombi’ y me como tu ‘selebro’”. El terror en los críos resulta encantador, pues crea una distancia de seguridad entre ellos y lo oscuro, tan cerca y tan tiernamente lejos del miedo de verdad, de las pastillas de iodo, de las letras del banco, de las broncas entre los aitas y del putinazo camino del colegio en Jersón. Este año se lleva mucho el disfraz de Halloween de Sánchez en África, de vocal del CGPJ zombie y de Cuca Gamarra con motosierra. Y el de la maldición de Félix Bolaños cuando abrió la tumba de Franco con la radial y se le metió dentro la miasma. Ha roto el PP, CS, UPN, el acuerdo del CEGEPEJOTA y tiene al PNV hechizado. A mí lo de Halloween me parece muy bien. No entiendo qué hay de malo en ir disfrazado de zombie si a uno le resulta divertido. Cómo nos van a hacer mal las tradiciones extranjeras si la Navidad vino de Belén. Que me expliquen de qué manera Halloween nos hace ser menos navarros o menos cultos o menos algo, como si la gente leyera menos a Zorrilla porque se disfraza de mamarracho una noche de lunes. Ir por ahí proclamando que uno se abstiene de las tradiciones siempre me pareció un signo de pretenciosidad. Y esta cosa de que todo es un invento, un truco para mentes vacías que no funciona con uno. Si no celebras Halloween porque es un invento de los yanquis, si no celebras Navidad porque es un invento de la Iglesia, si no celebras el Día de la Madre porque es un invento de El Corte Inglés, si no celebras el doce de Octubre porque es un invento de Franco, ni San Fermín porque es un invento de Hemingway… Si no celebras nada, igual es que eres un triste y tienes derecho a serlo, pero haz el favor de no dar más la turra.