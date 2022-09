Nuevo curso escolar: Y por fin, un septiembre normal

Cuando hoy suene el despertador antes de lo habitual en estos últimos meses no haga mala leche. Imagine que como usted habrá en Navarra varias decenas de miles de familias. Eso puede ayudar. Pero vaya un paso más allá. Piense que no tendrá que correr a buscar una mascarilla de repuesto para su vástago. Que no recibirá un mensaje en cualquier momento anunciando que se queda confinado. Que podrá meterle el bocadillo en una mochila que no tendrá que quedarse frío en el pasillo. Es más, disfrute visualizando que ese almuerzo será en compañía de los amigos de su hijo, esos con los que podrá correr y jugar a lo que quiera en el recreo. Que verá la cara de sus profesores y escuchará la lección sin trabas. Con la ventana del aula cerrada. Hoy vuelve el cole. Aquel que parecía tan lejano en septiembre de 2020 o de 2021. Así que disfrute de la vuelta al aula, de la bendita normalidad que alumnos, familias y docentes tanto merecen.