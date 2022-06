"Cosas que no puede hacer tu hijo"

Tu hijo no puede adoptar un perro de la perrera, no puede tener un hámster, no puede ir de excursión al museo, ni al campamento, ni al zoo con la clase del colegio sin tu consentimiento firmado. A tu hijo no le pueden dar un ibuprofeno porque se ha dado un coscorrón en el patio si no has dado tu consentimiento firmado a que se medique en un centro escolar. Tu hijo no puede hacer autoestop, no puede correr el encierro de Pamplona ni salir a las vacas. Tu hijo no puede ver anuncios de galletas porque ante el ofrecimiento del gancho publicitario sustentado en el placer del dulce, entrará en un bucle hiperglucémico y porqué no, un hábito vicioso de ceder a las tentaciones que lo llevará a hacerse adicto a las cookies y a otras cosas peores si lo piensas friamente. Tu hijo no puede ver anuncios de juguetes donde el niño aparezca jugando con un camión o la niña con una muñeca porque no será capaz de hacerse una idea de lo que supone una relación sana y de igual a igual entre sexos y así exponiéndose a los estereotipos fuera del género neutro entenderá casi de manera automática que las mujeres no pueden ser bomberos o ministras . Según para quién, tu hijo no puede asistir como público siquiera a un encierro, no digamos ya a una corrida de toros pues, sometido a tales visiones, interiorizará la falta de empatía, normalizará la violencia y se convertirá en un ciudadano violento al que la muerte del otro terminará por darle más o menos lo mismo. Tu hijo no deberá entender en ningún caso que los animales no hablan como en las películas y que, en realidad, forman parte de la dieta del ser humano. Al mismo tiempo, tu hijo no puede ver una película donde se dispare porque acaso no será capaz de interpretar el pacto de lectura de la ficción, asimilará la pelea como forma de solucionar sus problemas y podría terminar extrayendo la conclusión de que la calle es un lugar donde se puede ir disparando a la gente. Tu hijo no puede conducir, ni volar, ni votar. Tu hijo puede abortar sin que tú lo sepas y cambiarse de sexo.