"El indulto trae el mensaje de que los actos no traen consecuencias"

Hay una desafección catalana frente a España que no es la del independentismo, sino distinta, novedosa, cargada de razones. Un rechazo que no se basa en historias maquilladas ni sentimientos patrióticos ofendidos, sino en la constatación de que nuevamente desde España se deja de lado a la mitad, si no más, de los catalanes que se sienten españoles también y que han ejercido de constitucionalistas en los peores momentos. Así, se sigue desde el poder central hablando de “Cataluña” para referirse solo a la parte nacionalista, como si el resto no fueran auténticos catalanes, y se está dispuesto a pactar en exclusiva con ellos el destino de todos. Es la desafección de los otros, la identidad proscrita, los que confiaron en vano. Un desencanto que tiene claro que no puede esperarse ya nada del estado, como se ha demostrado una y otra vez, desde la permisiva desidia de Rajoy -de quien bastó un solo gesto de aplicación del 155 para cortar por lo sano, por cierto- y que ahora se acrecienta más con un indulto que es muy magnánimo, sí, y muy piadoso, pero trae el mensaje de que los actos no traen consecuencias y lo fía todo al apaciguamiento y las concesiones que nunca parecen suficientes. Un indulto, se ha dicho, que debía ir al final y no al principio. Pero, además, como ciertos virus, esta política de mirar para otro lado, de complacer siempre, se contagia a todas partes, lo contamina todo. Pensemos en ese ciudadano catalán que paga sus impuestos, no exactamente modestos allí, y ve como durante años su dinero se malversa y se dedica a fines no previstos en la ley, con encargos millonarios a gente adicta al régimen, sin procedimiento ni concurso a veces, sustrayéndolo de las necesidades reales y que ahora asiste incrédulo al espectáculo en que el gobierno intenta frenar al Tribunal de Cuentas que está en el caso y le advierte de que deje de poner palos en la ruedas -parece que sobre eso no puede indultar- o se atenga a las consecuencias. Y esto es algo que se hace a la luz del día, como si ya no hubiera que disimular. Como no pensar en ese ciudadano harto que cumple sus obligaciones y que tendrá que pagar de nuevo la factura.