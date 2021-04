Actualizada 12/04/2021 a las 06:00

Encontré un perro por el camino que me miró de reojo y se puso a seguirme guardando las distancias. Era un perro bregado, de pueblo, con un ojo seco, un chucho; poco que ver con esos perros que se ven en la ciudad, bien peinado y paseados, de los que cada vez hay más, porque la pandemia los ha puesto de moda, como las excursiones y las series. Tenemos además el recuerdo de aquellos meses en que el perro era la única forma de salir un rato de casa, y eso se nota. Pero el perro que me seguía no er