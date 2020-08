Y el Gobierno, de vacaciones

Actualizada 21/08/2020 a las 06:00

L A deuda pública ha crecido en más de 88.000 mil millones tras la pandemia, y el propio Gobierno calcula que lo hará en otros 50.000 hasta final de año, con lo que superará ampliamente los 1,3 billones de euros, el 115% de nuestro Producto Interior Bruto, cuando el Plan de Estabilidad recomienda que no supere el 60% del PIB. Ese incremento se debe en gran medida al gasto de las Administraciones públicas -el 95,5% del PIB en 2019, el 120% en 2020- y significa que no solo estaremos endeudados has