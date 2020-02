Dichos y hechos

01/02/2020 a las 20:20

Hay frases o dichos que se agarran a la memoria de forma intrépidamente vocacional, y no existen fórmulas ni ejercicios mentales que puedan borrarlas. He pensado, también, que quizá repercuta en esa tenacidad de las palabras por no irse el hecho de darles acogida, conscientemente o no, y de ahí que culminen con éxito su tozudez. Tengo en la memoria unas citas para aplicármelas en determinados momentos, muchas de ellas de Oscar Wilde, escritor al que se le atribuyen tantas sentencias de éstas

