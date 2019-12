28/12/2019 a las 20:20

Me he cambiado el 'chip' a mí mismo, que es una de las cosas que nos podemos hacer antes de que alguien nos meta mano y nos atiborre con sus 'inputs'. Son éstos unos tiempos en los que la humanidad adscrita a la tecnología punta hace pocas cosas por sí misma. Incluso va perdiendo la capacidad de hablar unos con otros, casi todo se hace hacia dentro, poco hacia fuera. Eso sí, la invasión desde el exterior es tremenda. Espero que manipularme el chip no desemboque en vana ilusi

