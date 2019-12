14/12/2019 a las 20:20

La semana pasada vino el fontanero a casa. Estas cosas te abren los ojos, porque hay gente que sentencia, sin ningún rubor, que los fontaneros no existen. Es éste un asunto en el que no entró Kierkegaard, pero más les valdría a los filósofos ventear pensamientos que redunden en lo práctico. Ganarían en número de seguidores. Bien. No es verdad la inexistencia de los fontaneros, y me reafirmo en la negación por la vía empírica. Nosotros, en casa, vimos a uno, por eso me gusta referirme a él com

