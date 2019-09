07/09/2019 a las 20:20

Hace unos días quisieron presentarme a alguien, y me quedé un tanto parado, pues a veces contestar raudo como un resorte cuajado de muelles puede interpretarse mal aun teniendo la respuesta a punto. Me concedí una pausa y respondí que no lo tomara por la vía de lo tremendo -la expresión debe de venir de la Renfe, de cuando te deja tirado-, pero que ya conozco a mucha gente y tengo pensado dejarlo correr largo en lo que respecta a ese negociado. Y no es misantropía, ni mucho menos psicopat

Selección DN+