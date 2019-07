13/07/2019 a las 13:50

Ya me hubiera gustado iniciarme en el surrealismo de la mano de André Breton y su 'Manifiesto', pero no dicta uno su propio destino y, en esta ocasión, el ingreso en tan singular cofradía me sobrevino una tarde de junio cuando, siendo estudiante, repasaba las estanterías de un hipermercado en la Zona Franca de Barcelona. Quería impresionar a los compañeros de piso con unos canapés originales para celebrar la verbena de san Juan, y a mis manos vino a parar un botecito de cristal

