El 5G no arreglará la caldera

11/05/2019 a las 20:20

Cuando paseaba mi niñez y adolescencia por aquella ciudad, hoy no es la misma ni de lejos, pensaba a veces en mi futuro y me veía como fontanero, electricista o periodista, pese a que, a mí, lo que me iba de verdad era ser chófer de tren. Nunca, sin embargo, pude saber dónde aprendían los maquinistas su oficio, en qué escuela o academia se impartían cursos para adiestrarse en el manejo de trenes. Y, claro, así no hay manera. Frustrada mi auténtica vocación, casi me daba lo mismo ar

Selección DN+