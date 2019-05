04/05/2019 a las 20:20

He leído por ahí que, en las recientes elecciones, se han emitido votos por despecho, a la contra e, incluso, por venganza. Me llamó la atención: ¿votar por venganza es posible? Si lo dicen, así será; hoy lo saben todo de nosotros, no sólo el número que calzamos sino en qué dedo nos asoma el callo. Así, hubo votos de personas -hasta 700.000 han contado- que no están de acuerdo con lo que votan, pero que lo hacen por dañar a terceros, cuya trayectoria política los ha lastimado. Nada

