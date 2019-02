Dulanz: Los datos son los datos

21/02/2019 a las 06:00

Por mucho que a la consejera María Solana no le guste, los datos son los datos y lo demás deseos. Y en lo que va de legislatura son casi tres puntos los que sube la enseñanza concertada respecto de la pública. No es ninguna hecatombe porque las familias pueden elegir libremente el centro para que estudien sus hijos. Lo que no es creíble es que la consejera afirme la apuesta clara y definitiva del Gobierno por la educación pública. La única apuesta clara y definitiva de este Gobierno es

Etiquetas Dulanz

Selección DN+