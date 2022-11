Nueve pisos con patio a la venta en Pamplona

plus que la gran mayoría no tienen: un patio. Un espacio que en algunos casos está parcialmente cubierto y que permite a sus propietarios tender la ropa con amplitud, guardar alguna bici y tener una pequeña zona de recreo al aire libre para ellos o sus mascotas. Quizá es mucho decir que son pisos que todo hubiéramos querido tener durante el confinamiento, porque en aquellos momentos los más envidiados eran los propietarios de unifamiliares y viviendas con jardín o un amplio espacio al aire libre , pero los pisos que vamos a repasar en esta ocasión tienen un. Un espacio que en algunos casos está parcialmente cubierto y que permite a sus propietarios tender la ropa con amplitud, guardar alguna bici y tener una pequeña zona de recreo al aire libre para ellos o sus mascotas.

Según el diseño de la casa son patios que no escapan a las miradas de los vecinos de los pisos superiores, pero si este aspecto no intimida, estas viviendas se convierten en una opción atractiva. Además, suelen ser inmuebles antiguos porque corresponden a un urbanismo de grandes manzanas donde la zona interior queda a disposición de los vecinos de los primeros, pero si gusta la zona y el patio, no hay vivienda que no pueda ponerse a gusto del comprador.

Uno de los pisos más económicos con una zona de patio a la venta en idealista, el marketplace inmobiliario líder en el sur de Europa, está situado en San Jorge, concretamente en la calle Doctor Juaristi. Es un inmueble de 62 m2 útiles con tres habitaciones y un baño. La terraza, de gran tamaño, está cubierta y se accede a ella desde una de las habitaciones. El piso, con el portal renovado y el ascensor recién instalado, sale a la venta por 136.000 euros.

En el barrio de La Milagrosa hay otra vivienda con terraza en el patio de 80 m2 útiles y tres habitaciones. La salida al patio se realiza a través de una de las habitaciones. Con un baño, calefacción central y sin ascensor, este piso en la calle Juan María Guelbenzu está disponible por 160.000 euros.

Con un patio de 15 metros cuadrados se vende un piso en San Juan. Tiene 84 m2 útiles que albergan tres habitaciones, un baño, cocina y salón. Al amplio patio se sale a través de una de las habitaciones. Además, el salón cuenta con un balcón exterior a una plaza. Este inmueble con calefacción central en la calle Virgen del Puy figura con un precio de salida de 176.000 euros.

En pleno Casco Viejo, en la calle Mayor, se oferta un piso totalmente reformado. Cuenta también con un luminoso patio al que se accede desde una de las dos habitaciones con las que cuenta el inmueble. Con cocina americana, el salón tiene una ventana a la calle Campana. Este piso, con ascensor nuevo, está listo para entrar a vivir para quién pague los 215.000 euros que quieren por él.

Impresionante terraza. Así describen en el anuncio la salida que esta vivienda tiene al exterior. Es una zona embaldosada donde sus actuales propietarios tienen una pequeña pérgola. El piso, de 70 m2 útiles, está situado en la calle Artica, en la Rochapea. Cuenta con dos habitaciones y plaza de garaje, y piden por él 215.000 euros.

De vuelta a San Juan, en la zona de Martín Azpilicueta hay disponible un inmueble con salida a un amplio patio. Son 65 m2 útiles para tres habitaciones, cocina abierta al salón y baño. Desde uno de los dormitorios se tiene acceso al exterior. Con pocos gastos de comunidad y calefacción central, esta caprichosa vivienda se vende, al igual que las dos anteriores, por 215.000 euros.

En Iturrama, en la travesía San Juan Bosco, cuelga el cartel de 'Se vende' un piso de 5 habitaciones y 108 m2 útiles. Desde la cocina se tiene acceso a un patio interior embaldosado, aunque el piso cuenta también con un balcón alargado con vistas a la calle. Resaltan en el anuncio el buen vecindario del portal y el piso sale a la venta por 339.900 euros.

Con una luminosa terraza de 25 metros cuadrados hay disponible un piso de obra nueva a estrenar en el Primer Ensanche, exáctamente en Conde Oliveto. Es una vivienda completamente reformada de 108 m2 útiles y dos habitaciones. Desde los dormitorios se accede a la terraza de patio y desde el salón, a un balcón con vistas a la calle. Desde el baño, se llega a una pequeña zona de patio que ha sido habilitada como tendedero. Este piso con tres zonas al aire libre y para decorar a gusto del comprador, se vende por 390.000 euros.

Finalmente, también en el Primer Ensanche, se vende un piso de 4 habitaciones y 130 m2 útiles. El inmueble cuenta además con tres baños, cocina y salón. A la gran terraza en el patio, de 66 m2, se sale por una de las habitaciones. Este inmueble en Yanguas y Miranda, que actualmente cuenta con inquilinos y se oferta como inversión actual y para vivir en un futuro, está disponible por 430.000 euros.