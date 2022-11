Desfase de un 17% entre el precio anunciado y el de venta en Pamplona: estos son los cinco pisos más rebajados

A veces pedimos como vendedores cantidades que nunca pagaríamos como compradores. Y claro, por la misma, ocurre en sentido inverso: que esperamos pagar lo que nunca aceptaríamos como vendedores. He ahí el quiz de la cuestión, el difícil equilibrio entre la oferta y la demanda. El precio justo para ambas partes.

Por otra parte, en la mayor parte de los mercados el producto viene con un precio fijado y, como consumidor, o lo aceptas o lo dejas o esperas a las rebajas. No es exactamente igual en el mercado inmobiliario, sobre todo en el de segunda mano, donde estamos acostumbrados a que el precio se pueda ajustar tras una negociación. Hemos visto quien se ha hecho con un piso que salía a la venta por casi 500.000 euros por 100.000 euros menos, compradores que consiguen rebajas del 20% y vendedores que ajustan el valor inicial y cierran la venta con un descuento del 10%. ¿Es el arte de negociar? ¿Las prisas por vender? ¿Funciona la táctica de anunciar a un precio y rebajarlo poco después para vender antes?

Idealista publica periódicamente en su web los. De la misma manera, recientemente Diario de Navarra ha recogido en su suplemento especial de vivienda los datos relativos a las transacciones inmobiliarias . Y no, los datos, como era de esperar, no coinciden. Idealista se hace eco del precio de partida, pero no llega a saber en cuánto se cierra la venta, así que hemos contrastado las dos cifras. De un primer vistazo, los números muestran cómo, de media en Pamplona, elsale