Los funcionarios tendrán una subida salarial "a la mayor brevedad posible"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, confirmó en los últimos días a los principales sindicatos representativos de la función pública "el compromiso del Gobierno de incrementar un 2% el sueldo de los funcionarios a la mayor brevedad posible", según señalaron este viernes fuentes de Moncloa. Dicha subida salarial -que será percibida por los más de 2,5 millones de empleados públicos- se realizará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Las propias organizaciones habían instado por carta al presidente Pedro Sánchez a no olvidar su promesa nada más producirse las tomas de posesiones de los nuevos ministros a comienzos de semana. A dichas misivas respondió el director de gabinete del jefe del Ejecutivo en la línea ahora reiterada por el Ministerio.



CSIF, el sindicato mayoritario de los funcionarios, fue uno de los más insistentes en esa reclamación, al tiempo que solicitó a Carolina Darias impulsar desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública las reformas que, a su juicio, necesitan las Administraciones Públicas. En concreto, espera que aborde un plan de choque para incrementar las plantillas puesto que en los próximos diez años se van a jubilar 905.000 personas en ese ámbito, así como que se alcance un nuevo acuerdo para la mejora del empleo público y retribuciones ya que el vigente expira este año.



Pese al compromiso adquirido meses atrás, el Gobierno comunicó en octubre a los sindicatos de la función pública que empezarían 2020 con los sueldos congelados si no había un nuevo Ejecutivo antes ya que, "desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento". Pero esa excusa no convenció a los sindicatos, que llegaron a movilizarse para evitar esa pérdida de poder adquisitivo temporal conforme al incremento de la inflación.



Los responsables sindicales se quejaban de que el Ejecutivo de Sánchez hubiese anunciado que sí subiría las pensiones por decreto antes de concluir el año -al final prefirió esperar a que se formalizase un nuevo gabinete y lo aprobó el martes pasado, con un incremento anual del 2%- y, sin embargo, con ellos lo descartase de inicio. El incremento salarial de dos puntos para los funcionarios estaba pactado desde junio de 2018 con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A ese alza se podría sumar otro 1% extra si el PIB crecía igual o más del 2,5% en 2019, aunque finalmente la economía no lo habría hecho.



Más poder adquisitivo Pero, ¿qué supondrá esta subida para el bolsillo de los funcionarios? Es muy complicado hablar de las retribuciones de este colectivo puesto que, además del grupo y categoría a la que pertenecen, influye significativamente la comunidad autónoma donde ejerzan su profesión, la antigüedad laboral y los diferentes complementos (específico, de destino y de productividad, fundamentalmente), por lo que la brecha puede ser muy amplia. Pero el sueldo medio se situaría en torno a los 1.800 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, según estima CSIF, con lo que el nuevo incremento supondría 36 euros más al mes de media y algo más de 500 euros al año. Cuando la subida llegue a materializarse, los funcionarios ganarán poder adquisitivo después de los años de recortes sufridos durante la crisis, que golpeó especialmente a este colectivo. Concretamente 1,2 puntos si se toma como referencia el IPC de diciembre conocido esta semana (0,8%). Y si se tiene ya en cuenta el del próximo año, la ganancia se reduciría a menos de un punto, puesto que la estimación del Banco de España es una inflación del 1,1% en 2020.

