La empresa británica Audiense Limited compra la navarra Tweet Binder

"He estado pensando mucho cómo escribir este post, le he dado mil vueltas al tema porque no quiero que se me escape nada de este proceso que sin duda ha sido lo más importante de mi carrera profesional hasta la fecha", de esta manera Javier Ábrego, dueño y fundador de Tweet Binder, pone punto y final a una aventura que comenzó en 2012. El navarro estuvo en el Grupo La Información antes de montar su empresa.

Este miércoles se ha hecho oficial la adquisición de la empresa navarra por parte de la compañía inglesa Audiense Limited.

La compañía inglesa nació en 2011, bajo el nombre de Social Bro, y también se involucró en Twitter. A diferencia de la empresa navarra, ellos analizaban audiencias y usuarios. Tweet Binder, por su parte, se centró en el análisis de hashtags.

"Tienen un equipo impresionante y durante todo el proceso de compra han mostrado una honradez y una generosidad fuera de lo común", señala Ábrego.

"En fin, estoy muy contento y con muchas ganas de darlo todo en Audiense y a partir de ahora lo que nos queda es seguir trabajando duro en un mercado que crecer cada día. Cerramos una época de 11 años que ha sido maravillosa y empezamos otra que aspira a serlo más, gracias a todos por todo", concluye el navarro.