El comité de empresa de VW Navarra, "perplejo" por la "injusticia" hacia la planta, insiste en la fábrica de baterías

El comité de empresa de Volkswagen Navarra ha trasladado este martes a los trabajadores un comunicado en el que se muestra "perplejo" por "la injusticia en el trato que se le dispensa a la plantilla" de la planta en Landaben , "que lleva décadas siendo ejemplar", y ha afirmado que, si es necesario, propondrá "todas aquellas medidas que crea oportuno para defender los intereses" de la factoría y de la plantilla.

Ha explicado que el Comité Ejecutivo de la fábrica en Navarra les trasladó este lunes estar comprometidos con que la fábrica de ensamblaje de celdas de baterías se construya en VW Navarra y a su vez que no es suya la decisión final. "A pesar de ser un proyecto viable y rentable ya que el coste del ensamblaje de la batería es más barato y se le saca más margen de beneficio al coche, no cuenta a día de hoy con la financiación para ello por parte del Grupo", ha añadido.

Desde el comité de empresa han lamentado "profundamente" que este proyecto a día de hoy no cuente con la financiación suficiente. "Nos congratula saber que compartimos el objetivo con la dirección de VW Navarra y junto a ella caminaremos para que el esfuerzo en el diseño del proyecto presentado donde se ubica la fábrica de ensamblaje de baterías dentro de nuestra planta, se haga realidad y el Grupo tome una decisión acorde a la lógica", han afirmado.

Según ha detallado el comité, además de solicitar una reunión en Alemania donde poder exponer su parecer en este tema, "estaremos atentos a los acontecimientos que en torno a dicha decisión se vayan dando". Ha advertido de que de ser necesario propondrá "todas aquellas medidas que crea oportuno para defender los intereses de nuestra planta y nuestra plantilla, porque es justo, es razonable, es viable, es rentable, es necesario... porque nos lo hemos ganado".

En el comunicado trasladado a los trabajadores, el comité señala que, junto a la plantilla, ha dado "sobradas muestras" del compromiso que para esta fábrica y todo su entorno se tiene, "no siendo pocos los esfuerzos que se han realizado para dibujar una fábrica cuyo marco general se sitúe en los 350.000 coches".

Según recoge, "en torno a esta cifra se cimienta todo nuestro proyecto industrial". "A día de hoy, entendemos que la fábrica de ensamblaje de celdas de baterías debe formar parte de ese proyecto industrial, ya que proyecta la fábrica además desde un punto de vista de innovación y desarrollo tecnológico, aumentando el valor añadido y las competencias para nuestra plantilla", expone.

El comité ha indicado que, según las palabras de la dirección, "el empleo de la plantilla actual no corre peligro, pero, ¿qué va ocurrir con el empleo eventual que lleva años trabajándose una oportunidad?, ¿seguiremos manteniendo la empleabilidad?, ¿seguiremos generando empleo si no continua el contrato relevo?". "Estas son preguntas que nos debería contestar el Grupo", asevera, para añadir que "nuestro objetivo debe ser que el coche eléctrico consolide y aumente el empleo actual con volúmenes productivos altos y con exclusividad de los productos que fabriquemos".

El comité de empresa ha añadido que el parque de proveedores está dimensionado y contratado para suministrar piezas para 1.438 coches día entre el Polo, el Taigo y el T-Cross. "Por una estrategia empresarial, se ha anunciado que en 2024 dejaremos de fabricar el Polo en Pamplona y consecuencia de ello, debido a que los proveedores no pueden enviar más piezas de Taigo y del T-Cross, no será posible llenar nuestra capacidad diaria, con el sobrante de turnos y días que esto nos provocará. ¿Cuál será el efecto en los proveedores si la capacidad instalada disminuye a 300.000 coches? Seguramente no será nada parecido a lo que tenemos hoy", ha expuesto.

FUERA DE VW

La parte social ha manifestado que no entienden que "la pieza más importante que van a montar los futuros coches eléctricos se construya fuera de VW Navarra cuando el Gobierno de Navarra ha destinado 40 millones de dinero público para la adecuación del bucle ferroviario". "Esto debe servir para conseguir que dicha inversión se vea refrendada con la integración de la fábrica de ensamblaje de baterías en VW Navarra", ha opinado.

Se ha referido también a la situación medioambiental y ha recordado que ha sido la emergencia climática "la que nos lleva a reindustrializar uno de los sectores más potentes del mundo como es el sector del auto". "Si todos hemos apostado por la eliminación del vehículo de combustión por el vehículo eléctrico en pos del medio ambiente, ¿qué sentido tiene ubicar la fábrica de ensamblaje de celdas de baterías fuera de VW Navarra, obligando a movilizar miles de camiones para proveernos de las baterías, con el coste ambiental que ello conlleva?", se ha preguntado.

"MOVIMIENTOS ALREDEDOR"

El comité de empresa ha transmitido que llevan tiempo observando "con preocupación" los movimientos que "se están llevando a cabo a nuestro alrededor". "Nos quedamos perplejos de la injusticia en el trato que se le dispensa a la plantilla de VW Navarra, que lleva décadas siendo ejemplar", ha afirmado, para preguntar si "no es suficiente el volumen de beneficios que hemos ayudado a generar, beneficios que han ayudado a su vez a tapar otras situaciones". "¿No es suficiente ser la planta más productiva del Grupo? ¿No son suficientes los ratios de calidad obtenidos a lo largo de la historia? ¿No es suficiente la disposición mostrada en tiempos tan difíciles como el incendio de la nave de pintura en 2007 o durante la pandemia del Covid?", ha expuesto.