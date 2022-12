Navarra tiene más de 3.500 empleos sin cubrir con 31.000 personas en paro

El trabajo escasea. Lo dicen los datos y lo podrían corroborar, o no, las más de 31.000 personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Navarro de Empleo . Pero la realidad del mercado parece ir por otro lado. Porque los datos también dicen que cada vez son más las vacantes que se quedan sin cubrir enporque las empresas no dan con el perfil adecuado o el candidato idóneo lo que en no pocas ocasiones va unido al nivel de especialización requerido para el puesto. Las dificultades para encontrar trabajadores que recojan cosechas agrícolas, sirvan copas o trabajen de albañil en una obra son sólo la punta del iceberg de un fenómeno que no es nuevo pero que como tantos otros se ha acelerado a raíz de lay la crisis que vino después. Un fenómeno que ilustra como pocos una de las grandes paradojas del mercado laboral y que deja interrogantes de calado que obligan a una reflexión pausada: la imposibilidad de cubrir varios miles de puestos de trabajo (3.500 en Navarra según la estadística oficial delque no cubre el sector agrícola), algunos tradicionales y otros que no lo son tanto, puestos con y sin cualificación, en una comunidad de tamaño reducido y con el tercer salario medio más elevado de toda España pero donde sigue habiendo más de 31.000 en búsqueda activa de un empleo o al menos registradas bajo esta denominación en los registros del Servicio Navarro de Empleo