Empleo Comienzan los paros en Schneider de Puente la Reina para reivindicar "condiciones más justas"









Ampliar @LABnafarroa Europa Press paros realizada por los sindicatos LAB y ELA para reivindicar, entre otras cosas, "que la empresa deje de empobrecer a sus trabajadores y trabajadoras". Estaban convocados a un paro de dos horas por turno y así continuará durante una semana, mientras que la semana que viene incrementarán los paros a cuatro horas por turno, ha informado LAB en un comunicado. Trabajadores de Schneider en Puente la Reina han secundado este martes la convocatoria derealizada por lospara reivindicar, entre otras cosas, "que la empresa deje de empobrecer a sus trabajadores y trabajadoras". Estaban convocados ay así continuará, mientras que la semana que viene incrementarán los paros a cuatro horas por turno, ha informado LAB en un comunicado. Según ha explicado, "después de meses de negociaciones con la empresa e impulsados por la situación de bloqueo a la que les ha llevado la empresa, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Schneider han decidido dar un paso adelante y respaldar el llamamiento de LAB y ELA". LAB ha indicado que "Schneider tiene beneficios año tras año, y precisamente la plantilla pide a la empresa que deje de empobrecer a sus trabajadores y trabajadoras". "Es hora de dignificar los sueldos. En ese sentido, la plantilla no aceptará ninguna subida que no esté ligada al IPC de Navarra, y que no descuente el descanso que por ley están obligados a dar", ha explicado. Igualmente, ha señalado el sindicato, "la plantilla insta a la empresa a que retire de la mesa de negociación su planteamiento de flexibilidad". "No es entendible que una empresa que cuenta con un mercado seguro y estable siga haciendo una utilización interesada de las herramientas que le otorga el convenio firmado por UGT Y CCOO, con el único objetivo de seguir aumentando los beneficios a costa de la clase trabajadora", ha apuntado. Por tanto, han hecho un llamamiento a la empresa para que "deje de bloquear la negociación y se siente a hablar con los representantes sindicales en unos términos en los que todos y todas se encuentren en el camino". ETIQUETAS Puente la Reina / Gares

