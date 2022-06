FICA-UGT exige un plan industrial y garantía de empleo en Siemens Gamesa

CEO de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, que mantuvo ayer un encuentro con los representantes sindicales de la compañía, una garantía de empleo y un plan industrial para las plantas españolas. Esta reunión se produjo para intentar disipar los temores provocados por la noticia sobre la OPA lanzada el sábado por su matriz, Siemens Energy, para controlar el 100% de su filial. La multinacional alemana cuenta con 1.600 trabajadores en Navarra, a lo que hay que sumar las decenas de proveedores navarros, más de 300, a los que el año pasado el gigante eólico les compró bienes y servicios por valor de 276 millones. La Federación de Industria Construcción y Agro (FICA) de UGT en Navarra ha remitido una nota en la que exigía al, que mantuvo ayer un encuentro con los representantes sindicales de la compañía, unapara las plantas españolas. Esta reunión se produjo para intentar disipar lospor su matriz, Siemens Energy, para controlar el 100% de su filial. La multinacional alemana cuenta con, a lo que hay que sumar las decenas de proveedores navarros, más de 300, a los que el año pasado el gigante eólico les compró bienes y servicios por valor de 276 millones.

Con la OPA, Siemens Energy busca tomar el control de la española y poner fin a años de inestabilidad y pérdidas que viene arrastrando desde 2018. Un deterioro que había ido a más en los últimos meses complicando y mucho el ambiente laboral en los centros españoles que han estado sometidos a una gran presión. En el sector se da por seguro que “cortar la sangría” obligará a acometer una reestructuración tanto si la filial alemana opta por quedarse con Siemens Gamesa como por venderla.

Según explicaba la nota de FICA-UGT, la reunión de ayer con el CEO de Siemens-Gamesa finalizó con "una sensación agridulce" ya que, si bien todavía no han tomado ninguna decisión con respecto a las plantillas, "no hubo compromiso alguno" sobre el mantenimiento de empleo. “Aunque la decisión sobre el futuro de ambas divisiones sigue en el aire y no tienen una decisión tomada al respecto, desde UGT FICA no descartamos que, en próximas fechas, opten finalmente por su venta, lo que dejaría a España prácticamente sin presencia industrial de Siemens Gamesa, a excepción del centro de Ágreda”, destacaba Mikel Zarandona, representante de FICA-UGT.