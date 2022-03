Siemens Gamesa no se plantea a corto plazo reducir plantilla ni cerrar plantas

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, ha afirmado que no prevén segregar su negocio porque, tanto el onshore como el offshore, "desempeñarán un papel muy importante en el futuro" y, por otra parte, ve necesario "optimizar estructuras" a medio plazo, pero no se plantea, en el corto, reducciones de plantillas o cierre de plantas.

Eichkholt ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la Junta de Accionistas, celebrada por la compañía en Bilbao, en la que ha reiterado que no tiene un plan "preconcebido", sino que, en sus primeras semanas como CEO de la compañía se ha centrado en "escuchar y hablar de los retos de la empresa con los equipos", así como identificar lo que es necesario hacer "de forma urgente".

Según ha apuntado, algunos de los cambios serán "externos" y tienen que ver con el impacto por la pandemia o por los precios energéticos, que han afectado a la rentabilidad de la empresa. Junto a ello, ha subrayado que ha habido una "disrupción política" causada por la invasión rusa de Ucrania, que ha tenido también su "efecto".

Jochen Eickholt ha afirmado que algunos de estos temas están fuera de su control, pero tienen que poner en marcha medidas "para mitigar estos impactos y estas situaciones de la mejor forma posible".

Junto a ello, hay factores internos en los que deben incidir, y uno de ellos tiene que ver con solucionar los problemas con su plataforma 5X y estabilizar "el negocio de la forma más clara posible", para así poder llevar a la empresa a "un crecimiento sostenible".

"Soy muy positivo en cuanto a este reto. En toda mi carrera no he visto una industria que tenga una mejor previsión. El mundo quiere aumentar el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovables y luchar contra el cambio climático con energías de limpias y, en este contexto, esta empresa tienen una gran oportunidad", ha agregado.

El CEO de Siemens Gamesa ha señalado que, en primer lugar, tienen que superar los problemas a corto plazo, tanto de la empresa como de la industria", pero se ha mostrado confiado de que serán capaces y podrán seguir creciendo hacia esta transición energética.

NO SEGREGARÁ SUS NEGOCIOS

En relación a los planes previstos de la compañía y cuestionado por una posible segregación de la división onshore, ha negado que se estén planteando segregar su negocio.

En concreto, ha afirmado que, por el momento, no parece "favorable o adecuada" una segregación porque ambos negocios (onshore y offshore) "desempeñarán un papel muy importante en el futuro" para garantizar el negocio "más rentable" con el que cuentan, que es el de los servicios. A su juicio, "reducir volúmenes no favorecería la posición global a futuro".

En estos momentos, ha insistido en trabajar para solucionar los problemas de la plataforma 5X y asegurarse de que las estructuras son adecuadas para aquello que se quiere lograr a nivel comercial. "Queremos hablar de mayor rentabilidad y, para eso, tendremos que seguir optimizando la cartera, las actividades y ver cuáles son nuestros recursos y también optimizar la estructura", ha apuntado.

NO REDUCIRÁ PLANTILLA

El CEO de la compañía ha asegurado que "no hay planes de reestructuración y reducción" de la plantilla y ha señalado que tienen que ver cómo se avanza "con los procesos en curso".

El responsable de Siemens Gamesa ha explicado el plan de Siemens Gamesa tiene prioridades a corto y a medio plazo. En el corto plazo, ha precisado que tienen "dificultades" y los grupos de trabajo analizan las "turbulencias" que existen, con el objetivo de "optimizar las operaciones". No obstante, ha precisado que no están hablando de "reducir plantilla ni de cerrar plantas". "Este no es el enfoque", ha manifestado.

A medio plazo, según ha apuntado, quieren "optimizar sus estructuras como sea posible para tener un mayor potencial" y lo que harán es estudiar cuáles son "otras actividades que se puedan desarrollar en cuanto a la excelencia operativa". "Queremos optimizar nuestras estrategias de compra, queremos probablemente reconsiderar los planes de expansión en cuanto a actividades de fabricación futuras", ha añadido el CEO de Siemens Gamesa, que ha precisado que todavía no se ha finalizado este plan a medio plazo.

Por otra parte, en relación a los planes de Siemens Energy, principal accionista de la empresa, se ha limitado a señalar que no es la persona más indicada para hablar de las intenciones de Siemens Energy, después de que rumores hayan apuntado a que podría lanzarse a por el 33,6% de las acciones que no controla en Siemens Gamesa.

Sobre la actual coyuntura de la industria, ha dicho que las publicaciones recientes apuntan a una "dificultad para todos los jugadores que están en una posición similar" y se está en una situación "plana". Según ha manifestado, hay que trabajar en el ámbito de los suministros, de los clientes y también con los organismos regulatorios y las distintas instituciones involucradas, así como a nivel político para asegurar que "hay un posible rendimiento positivo en el futuro".

Sobre el efecto de la invasión rusa en Ucrania sobre su actividad, ha asegurado, en primer lugar, que están "conmocionados" con lo que está ocurriendo y ha añadido que en Rusia tienen dos proyectos con su cliente Enel, con el que mantienen "contacto permanente" para ver cómo se desarrolla la situación. Según ha detallado, están "plenamente alineados" con lo que Enel quiere hacer y "decida".

FABRICAR EQUIPOS DE EÓLICA MARINA EN ESPAÑA

Jochen Eickholt, que ha indicado que han identificado algunas "cosas que han fallado" en el ámbito de los procesos dentro de la empresa", no ha descartado la posibilidad de que, en algún momento, se puedan plantear la fabricación de equipos de eólica marina en España, aunque ha reconocido que "actualmente no forma parte" de los planes de la empresa. "Pero no veo ninguna razón de que sea así si es aplicable y tiene sentido, pero, tras cualquier decisión sobre cualquier localización hay distintos criterios que hay que tener en cuenta, pero en principio, diría por qué no", ha manifestado.

En la comparecencia, también ha estado presente el presidente de Siemens Gamesa, Miguel Ángel López, quien ha destacado que se viven "tiempos complejos" que causan "turbulencias" en la industria eólica, que también ha afectado a la compañía y su rentabilidad, pero cree que Eickholt es "el líder adecuado" para dar la vuelta a este negocio y tiene la experiencia para "devolver a Siemens Gamesa a la senda del éxito".

"La compañía avanza en la dirección correcta", ha agregado López, que ha destacado que las perspectivas del sector de las renovables son "sólidas".

Esta comparecencia se ha producido una vez finalizada la Junta de Accionistas, celebrada en Bilbao, en la que se ha ratificado el nombramiento de Eickholt como CEO de la compañía, además de aprobarse el resto de puntos.

En el marco de la Junta, han tomado la palabra tres accionistas que han criticado las actividades de Siemens Gamesa en el Sáhara Occidental, a las que el directivo ha respondido que todas las actividades de la empresa cumplen con la legislación aplicable, y su ámbito de actuación se limita a la instalación y servicio de las turbinas, lo que "no es un obstáculo al derecho a la autodeterminación". "No erosionamos la infraestructura existente ni agotamos los recursos naturales, solo proporcionamos energía eólica", ha aseverado.