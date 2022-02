Las empresas navarras en México, entre la incertidumbre y la confianza

"Nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles hacer una pausa en nuestras relaciones”. Esta frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronunciadas el pasado 10 de febrero, aunque hacían referencia a las empresas energéticas y de infraestructuras, causaron tal ‘tsunami’ en España que al poco tiempo tuvo que matizar sus palabras. Dijo que no había ninguna ruptura pero sí insistió en la necesidad de distanciar México de las empresas españolas. La matización no parece que tranquilizara a las empresas españolas. En el caso de Navarra, las firmas que están implantadas en aquel país han recibido el mensaje entre la incertidumbre sobre cómo pueden afectar estas palabras y la confianza de que no tengan consecuencias para sus negocios. Viscofan es una de las empresas navarras que cuenta en México con una planta en San Luis Potosí, dedicada al centro de plisado de celulosa y a la producción de plásticos. Además, en Zacapu Michoacán se sitúa otra planta productora de celulosa. Truck&Wheel, Plastic Repair System y Planasa son otros ejemplos de navarras con implantación en México.

600 EMPLEADOS EN MÉXICO

Truck&Wheel, empresa dedicada al transporte, a logística y fabricación de ruedas, cuenta con 600 trabajadores en México de los cerca de 3.000 que tiene el grupo en su conjunto. El empleo en México está repartido entre sus tres plantas: San José Chiapa (en el estado de Puebla), desde 2016; San Luis Potosí, desde 2018; y Puebla, desde 2014. En esta última localidad la planta cuenta con 300 trabajadores, según explica su presidente, Carlos Llonis. El grupo, que tiene su origen en 1998 en Lesaka y que fue promovido por un grupo de directivos y pequeños empresarios de Navarra y San Sebastián, factura más de 200 millones de euros, según informó Carlos Llonis.

Llonis es partidario de enmarcar las declaraciones del presidente de México en el plano diplomático. “Espero que no nos afecte, me entristecería mucho que fuera de otra manera. Nuestra percepción es que en México están encantados de trabajar con empresas españolas. La realidad es que nosotros estamos exportando talento mexicano porque contratamos ingenieros de este país que luego se trasladan a trabajar a las plantas de EEUU o Alemania. Este hermanamiento entre los dos países es histórico y confío en que no se rompa por estas declaraciones del presidente”, apunta. Añade que México es “extraordinariamente hospitalario con las inversiones extranjeras”. Además, hay una razón poderosa para confiar en que la situación siga como hasta ahora. Y es que Puebla ha anunciado promover un clúster de empresas de movilidad eléctrica con inversiones millonarias previstas.

La empresa navarra se instaló en este país para seguir los pasos a sus clientes, ya que los fabricantes de automoción están presentes en EEUU y México. Es el caso de Volkswagen, Audi y BMV, clientes de la navarra.

Con sede en el polígono de Arazuri, en la división de logística Truck&Wheel cuenta con 36 almacenes y centros de distribución repartidos entre Portugal, Francia, Reino Unido y España (en Navarra: en Arazuri y Lesaka). La división de automoción cuenta con los servicios centrales en Arazuri y con las tres plantas de fabricación y ensamblaje de México citadas, además de otras en Alabama (EEUU) y en Munich (Alemania). El año 2021 trajo la incorporación del centro logístico de Reino Unido y el traspaso de la dirección de la empresa a la segunda generación. Carlos Llonis, CEO hasta entonces, pasó a finales de diciembre a presidente, y su padre, el fundador, Juan Luis Llonis, es actualmente presidente honorífico.

NUEVA APERTURA

Plastic Repair System (PRS), dedicada a la reparación de embalaje de plástico de transporte retornable, tiene una delegación en Puebla desde 2019 en la que trabajan 20 personas. En esta situación, una de las ventajas con las que cuenta respecto a otras empresas implantadas en ese país es que la propiedad está compartida con tres socios locales y que el director es también de México. PRS mantiene el 65% del control de la planta mexicana, mientras que el resto está repartido entre los tres socios locales. Pero, aún y todo, Toni Astibia, director gerente de la empresa, piensa que las declaraciones del presidente de México generan “mucha incertidumbre en las empresas que estamos ahí”. “Aunque las opiniones del dirigente van dirigidas a grandes corporaciones, como Repsol, BBVA, Iberdrola..., demuestra que está obsesionado con España”. En concreto a ellos les produce inquietud porque la empresa navarra tiene previsto abrir una nueva delegación en el norte del país, en Monterrey, con una inversión de 400.000 euros y con una creación de empleo prevista de entre 25 y 30 personas. Para este proyecto cuentan con los mismos tres socios locales actuales. “Pero las declaraciones de López Obrador pueden generar dudas en los socios a la hora de elegir sus inversiones y que prefieran no hacerlo en las de capital español. Y esto nos preocupa”, añadió.

EL 15% DE LA FACTURACIÓN

PRS cumplió 10 años en 2021. Con oficinas en el polígono Talluntxe, donde ocupan cerca de 2.000 metros cuadrados, tiene la planta de reciclaje en el polígono de Agustinos, donde trabajan 18 personas. Además, suma delegaciones en Lérida, con 14 trabajadores, y en Valencia, con 12 empleos. Están trabajando este año en abrir delegaciones en Portugal y Reino Unido. La propiedad de la empresa está distribuida entre tres socios navarros y uno vizcaíno, que mantienen la mayoría, y el fondo guipuzcoano Easo Ventures. Para esta empresa, que facturó 4 millones de euros en 2021, el mercado mexicano es importante porque, además de que supone una población tres veces superior a la de España, con 130 millones de habitantes, es un país que representa la puerta a EEUU. Para PRS este país supone el 15% de su facturación. Desde Puebla, a 200 kilómetros de Ciudad de México, PRS trabaja para los sectores de la alimentación, bebidas y automoción, fundamentalmente. Entre los clientes de este último sector, figuran empresas con Allgaier, HBPO y SKF.

El negocio de PRS se enmarca dentro de la economía circular porque, explica el directivo, se dedican a reparar los envases plásticos, como palés, cajas de fruta o cárnicas, que sirven para transportar piezas de automoción y latas de aluminio de bebidas. Después de repararlos vuelven a ser utilizados por el cliente. Este reciclaje es positivo para el país porque supone un ahorro de emisiones contaminantes y un ahorro en los clientes, porque, en lugar de reciclar el material, lo reparan y vuelven a utilizar. “Supone un ahorro del 70% para el cliente comparado con lo que costaría comprar el producto nuevo”, añade el directivo. Además, apunta, “transferimos la tecnología y la automatización con la que contamos aquí”.

“Pueden verse afectadas las empresas aliadas con socios locales”

El navarro Ricardo Oroz Llander, director en México de la consultora navarra Imeanticipa, conoce directamente ese país, donde vive y trabaja mano con mano con las empresas navarras con intereses allí. Preguntado por este periódico, calificó a España como un gran inversor en México, después de EEUU. “Tiene presencia en sectores estratégicos, como la energía. Además, el mercado mexicano es importante como destino de las exportaciones españolas”, apuntó.

Para el consultor navarro es necesario tener en cuenta que España es también destino de las inversiones mexicanas y de sus productos. “Marcas como la cerveza Corona, Pan Bimbo, Cines Yelmo y muchas empresas turísticas, inmobiliarias, industriales, laboratorios, etc. son mexicanas, pero también muchas empresas españolas son de capital mexicano. Por ejemplo, Campofrio es propiedad del Grupo Sigma mexicano”, añadió.

Sobre las empresas navarras, Ricardo Oroz matiza que no son a las que se refiere el presidente cuando critica la presencia española. “Las empresas con las que trabajamos pertenecen al sector de automoción, renovables, agroalimentarios o incluso educación, que no se incluyen dentro de las grandes corporaciones de las que habla López Obrador. Pero sí se pueden ver afectadas, por ejemplo, porque una forma frecuente de trabajo en México es llegar a alianzas con socios o inversores locales, que ahora pueden tener miedo a que desde la administración se ponga pegas a las inversiones con españoles”, apunta.

Estas alianzas, en su opinión, muchas veces llevan implícita la transferencia de tecnología de Navarra a México. “Está por ver si este ambiente que se está creando puede ser un obstáculo en la contratación pública, por ejemplo, si desde la administración pública se obstaculizará la colaboración con empresas españolas. Además, esperamos que no se paralice la reformulación del acuerdo de libre comercio entre México y la UE que va a abrir grandes oportunidades para empresas mexicanas y europeas”, añade Ricardo Oroz.

A pesar de todo ello, afirma que la relación entre empresas de ambos países sigue siendo “positiva, fructífera y cuenta con un gran recorrido para crecer juntas, tanto en México como en España y, por tanto, en Navarra”.

“México seguirá siendo un destino prioritario para Navarra”

A pesar de las recientes declaraciones del presidente de México, López Obrador, dirigidas fundamentalmente a las grandes empresas españolas, “México seguirá siendo un destino prioritario para las exportaciones e inversiones de las empresas navarras, que apuestan por ese país con el que nos unen tantos lazos culturales y económicos”. Así lo señaló Ana Cañada, responsable de Comercio Internacional en la Cámara Navarra de Comercio. “A principios de siglo muchos navarros emigraron a México buscando una vida mejor y crearon negocios prósperos que hoy en día perduran y han creado riqueza y empleo para los mexicanos”, añadió. Y apuntó que son varias las empresas navarras de diversos sectores (especialmente automoción) implantadas en México desde hace muchos años, especialmente en Puebla y Querétaro.

México ha sido considerado país estratégico para Navarra desde hace muchos años, a través del Plan Internacional del Gobierno de Navarra.

Según los datos ofrecidos por la experta, México es actualmente el destino nº 15 en las exportaciones de Navarra. Se exportaron productos de Navarra de enero a noviembre de 2021 por valor de más de 144 millones de euros, la cifra más baja de los últimos 10 años, matizó la experta. En 2015 se exportó por valor de 355 millones de euros. “A pesar de que las exportaciones están bajando, Navarra es la 6ª provincia española que más exportó en 2021 a México después de Barcelona, Madrid, Gipúzcoa, Valencia y Asturias. Esta posición mejoró hasta el 5º puesto entre 2018 y 2020”, añadió.

En cuanto al número de empresas navarras exportadoras a este país, Cañada lo cifró en 315, “cifra más baja que otros años”. Los productos vendidos en México fueron equipos y componentes de automoción, grupos electrógenos, semimanufacturas de plástico, equipamiento ganadero, material eléctrico, pasta de papel, bulbos y plantas...

Las importaciones procedentes de México se han mantenido bastante estables los últimos años. Se compraron a México en 2021 (enero-noviembre) productos por valor de 22 millones de euros. Los productos comprados fueron material eléctrico, ortopedia, componentes de automoción, conservas vegetales, moldes y matrices, fundición de hierro, harinas…