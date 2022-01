El comité de empresa de Tasubinsa convoca una huelga el 27 de enero

ELA y LAB en el comité de empresa de convocar a toda la plantilla de Tasubinsa a un día de huelga el próximo 27 de enero "para garantizar el poder adquisitivo" de la plantilla (el IPC) "y no empobrecer". Representantes deen el comité de empresa de Tasubinsa han afirmado este miércoles que "se ve en la obligación" de tener quea un día de huelga el próximo 27 de enero "para garantizar el" de la plantilla (el IPC) "y no empobrecer".

Así lo han dado a conocer este miércoles en rueda de prensa los representantes de LAB, Teresa Berástegui, y de ELA, José Luis Jiménez, respectivamente, quienes han señalado que "UGT y CCOO se han desmarcado en el último minuto", si bien "dicen que siguen aspirando" a los mismos objetivos que suscribieron los 4 sindicatos.

"Desde hace un año, llevamos negociando el que será el nuevo convenio de Tasubinsa (el centro especial de empleo de Navarra que más plantilla tiene, con casi 900 personas trabajadoras). Hemos negociado, a propuesta del comité, hasta en los meses de verano", ha relatado Berástegui, que ha apuntado que el 28 de septiembre, la dirección de "la empresa asumió casi la totalidad de los puntos negociados, incluida una subida del 0,5% por encima del IPC".

De esta forma, ha subrayado que parecía que se encontraban "a las puertas de un acuerdo digno", pero "de una semana para otra y sin ninguna justificación al respecto más allá del 'nos lo hemos pensado mejor', la empresa dejó de asumir lo acordado".

Desde entonces, ha continuado Jiménez, "en todas sus propuestas no garantiza el poder adquisitivo de la plantilla, no asume incrementar los salarios que son muy bajos, ni tan siquiera, con lo que ha subido la vida". "Y es por esto por lo que desde la mayoría del comité llamamos a toda la plantilla de Tasubinsa a secundar la huelga y no acudir a trabajar el próximo 27 de enero", ha añadido.

Jiménez ha indicado que "en 2019 Tasubinsa ganó 246.000 euros, en 2020 adquirió por un valor de más de 2 millones de euros una máquina y una nave, y cerró el año con más de 400.000 euros de beneficio". "Durante 2021 hemos trabajado más que nunca", ha subrayado, tras remarcar que en 1988 la plantilla de Tasubinsa "fue a la huelga para conseguir la gratuidad del comedor", y en 2022 lo harán "para garantizar el poder adquisitivo".

En respuesta a los periodistas, han afirmado que ambos sindicatos están "abiertos a llegar a un acuerdo". "La vida está subiendo para todo el mundo, los sueldos no pueden quedarse atrás", ha reivindicado Berástegui, que ha apuntado que el próximo día 14 hay convocada una reunión con la empresa.