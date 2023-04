Diario de Navarra y ESIC buscan 30 jóvenes navarros con talento

Las formas de entender el talento varían en función de la perspectiva desde la que se defina el concepto. Para algunos expertos, hoy en día consiste en “saber adaptarse” o en tener “actitud e inquietud”, entre otras. Diario de Navarra y ESIC presentaron ayer la segunda edición de 'Talento Joven Navarra', proyecto patrocinado por Caja Rural de Navarra para “identificar el talento emergente en la Comunidad foral y mantenerles en el territorio de forma activa”.

Este programa cuenta con la participación de ocho empresas punteras en Navarra que ofrecerán a los participantes seleccionados la posibilidad de empezar su carrera profesional: Caja Rural de Navarra, Arpa Abogados, CYC, Grupo IAN, Grupo La Información, Zabala Innovation, Liebherr y Obras Especiales.

Geni Capdet, socia directora de Montaner Navarra, Alfonso Vericat, director de Career Services de la Universidad de Navarra, Javier Ilundain, coordinador académico de UNED Pamplona, y Miren Cía, profesora de ESIC Business Marketing School, participaron en una mesa redonda. José Manuel Erro, director general del Grupo La Información, y Ana Aracama, directora de ESIC Navarra, encargados de dar la bienvenida a los presentes. Por su parte, Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales del Ejecutivo foral, pronunció el discurso de clausura del evento. Para presentar este programa, que cuenta con la participación de ocho empresas de referencia en Navarra que ofrecerán a los participantes seleccionados la posibilidad de empezar su carrera profesional, tuvo lugar en las instalaciones de Diario de Navarra en Cordovilla una mesa redonda entre expertos.

SE NACE CON TALENTO

“Los jóvenes miran el mundo diferente”, apuntó Capdet a la pregunta formulada por Belén Galindo, moderadora, sobre las cualidades especiales de los jóvenes. “Sí, pero tienen que ir acompañados. Hay que poner un poco de orden en todas las ideas que traen”, respondió Miren Cía, que trabaja a diario con estudiantes, buscando el equilibrio entre la frescura juvenil y la experiencia de los trabajadores que llevan años embarcados en las empresas.

Para Capdet, las empresas se encuentran en un momento de “transición”. “Enfrentamos posiciones en vez de fomentar el aprendizaje. Tenemos que aprender unos de otros”, añadió ante la presencia de representantes de las empresas participantes. Sobre los procesos de contratación, Alfonso Vericat comentó que “siguen igual que hace 25 años”. “El trato con el joven es lo que te hace encontrar el talento, hay que cambiar los procesos de selección hacia unos procesos de acompañamiento”, reflexionó el director de Career Services. “Las empresas tienen un elemento clave: son ellas mismas las que identifican las necesidades”, indicó Javier Ilundain remarcando la idea de que hay que “adaptarse, conocer y extraer lo mejor de los jóvenes”. Trabajar de la mano. De ahí que surjan proyectos como este de talento joven en Navarra.

“Todos nacemos con talento, la cosa es descubrirlo y cultivarlo, es lo que te diferencia”, dijo Bericat. La directora de Montaner Navarra apoyó esa idea. “Nacemos con fortalezas y cuando crecemos las desarrollamos”, añadió. En la misma línea, Ilundain aportó que “es fundamental estimular ese talento y buscarlo porque el talento “es un trabajo guiado”. Por su parte, Miren Cía destacó que no todos los jóvenes con talento tienen que ser extrovertidos. “Se asocia con gente lanzada, pero no tiene nada que ver la timidez con no tener talento”, concluyó.

En su discurso de clausura, la consejera Maeztu citó que Navarra ocupa desde 2008, según datos del INE, el puesto número 1 en el informe sobre Indicadores de Calidad de Vida. “Esta posición nos da prioridad y los jóvenes lo valoran. Se quedan porque se les ofrece oportunidades”, manifestó. También explicó que ya no solo buscan “retribución económica”. “Buscan crecer dentro de la empresa, condiciones de vida, salud y educación”, finalizó. Toca aprovechar estas bondades para que los jóvenes con talento vivan y se queden en la Comunidad foral.