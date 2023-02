Ponencias, actividades, experiencias y premios el 3 de marzo en el Nort Festival

Diario de Navarra y Nort Experiencies presentan la tercera edición del Nort Festival, un espacio centrado en torno al diseño gastronómico y el marketing de los alimentos. El 3 de marzo, el Hotel Tres Reyes será el espacio donde se concentrarán las ponencias, las actividades y la entre de los Premios Nort Packaging.

Distintos profesionales se darán cita en una jornada que analizará las nuevas tendencias en envases y embalajes, mientras que la novedad de este año consistirá en los Premios Nort Packaging establecidos en cuatro categorías.

Nort Festival es un encuentro que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Pamplona y el patrocinio de Reyno Gourmet y Denominación de Origen de Espárrago de Navarra. Además, colaboran la Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería (ANAPEH), Postres Goshua, Asociación de Eide Basque Design, revista Alimentaria, Jata, Cooperativa de Hostelería, Hotel Tres Reyes, Gráficas Ulzama, IP Burlada FP, Eide Estudio y Harinas Urdánoz.

El Hotel Tres Reyes concentrará ponencias, actividades y experiencias a partir de las 10:00 horas comenzando con una ponencia de Lacía, agencia de Diseño de Packaging, titulada “creando lenguajes únicos para las marcas”. A continuación, a las 10:40 se celebrará la entrega de premios Nort Packaging, con el objetivo de reconocer y dar a conocer las nuevas tendencias del diseño y las soluciones de los mejores envases y embalajes diseñados o fabricados durante 2021-2022.

Supperstudio será la agencia encargada de continuar con la programación, una ponencia titulada #HappyPackaging de la mano de Paco Adín, cofundador y director creativo. A las 12:00 h tendrán lugar dos actividades paralelas, por una parte la actividad creativa con el chef Enrique Martínez titulada “Espárragos al Plato 2.0”. Al mismo tiempo tendrá lugar una cata, “El vino a través de sus etiquetas” con Gonzalo Celayeta. Para cerrar la mañana tendrá lugar una ponencia + cata, “Vermunova de El Bandarra: construye tu propia marca de vermut” de la mano de Albert Virgili, fundador y director creativo de la marca de aperitivos El Bandarra.

Las sesiones de la tarde comenzarán a las 16:00 h con una ponencia sobre la innovación al servicio del consumidor, conducida por Yaiza Donaire, Brand Manager Krissia en Angulas Aguinaga y Gonzalo de Laá, responsable de Compras en Angulas Aguinaga. Santos Bregaña, presentará a continuación la charla “Diseñador de vajilla para los mejores chef”. A las 17:15 h comenzará la siguiente ponencia, “Better Brands for Better Reasons”, dirigida por la directora creativa en Angélica Barca Estudio, Angélica Barco.

Tras un descanso de 10 minutos, la tarde se reanudará con una ponencia + cata, “Hidromiel, de Juego de Tronos a la alta gastronomía. Un viaje a través de su packaging”, con Ricardo Moreno, Tho Show Must Go On y Carlos Echapresto, sumiller de Venta Moncalvillo. A continuación, comenzará una mesa redonda moderada por Cristina Martínez, Garbancita; en ella participarán Jorge Edwards, Visual Branding & Packaging Design; Danie Arístegui,Sales Manager, Solidus Solutions; Y Maite Ilundáin, responsable de Marketing y Comunicación en Postres Goshua. Para finalizar, Marc Gómez y Joina Trobalón, de Plat Institute of Augmented Gastronomy, dirigirán una ponencia la ponencia que pondrá el broche final al Nort Festival 2023.

CONSOLIDACIÓN

Esta tercera edición, con la nueva programación, se consolida como una propuesta que mira al mercado nacional e internacional en torno al “Food Design”, un crecimiento que viene avalado por las cifras de la edición anterior con más de 500 asistentes, 40 ponentes, 7 actividades gastronómicas, una inversión superior a los 70.000 euros y el apoyo de más de 15 empresas e instituciones.

LOS PREMIOS

A los premios pueden optar diseñadores, estudios, agencias y fabricantes de envases, etiquetas, empresas de PLV, así como marcas que hayan implementado diseño y mejoras en el packaging de sus productos. En la categoría NORT JUNIOR sólo podrán participar estudiantes de universidades y escuelas de diseño.

Se premiará por igual tanto a la agencia de diseño como a la empresa agroalimentaria contratante del proyecto. Y los premios serás los siguientes:

- Premio NORT al mejor packaging de Bebidas, diseño de botella y/o etiqueta

- Premio NORT al mejor packaging de Alimentos

- Premio NORT al mejor packaging “ecofriendly”, respeto al medio ambiente

- Premio NORT JUNIOR al mejor proyecto diseñado por un/a estudiante