UPTA y UGT prevé que 500 pequeños negocios cierren este año en Navarra, 200 de ellos bares y restaurantes

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y UGT Navarra han advertido este jueves de la pérdida de 232 pequeños comercios en Navarra en el último año y la previsión de que sean 500 en 2023, 200 de ellos bares y restaurantes. Lahan advertido este jueves de la pérdida deen el último año y la previsión de que sean, 200 de ellos bares y restaurantes.

El secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, el presidente de UPTA en España, Eduardo Abad, y el responsable de organización de UPTA Navarra, Javier Marzo, han explicado este jueves en rueda de prensa la necesidad de "redistribuir la riqueza" para que los autónomos no se queden atrás.

Santos ha destacado el valor del colectivo de autónomos que suponen el 90% del tejido productivo en Navarra y el 20 % del PIB. El secretario general de UGT ha afirmado que este sector necesita ayudas tras la escalada de precios y ha puesto en valor el nuevo sistema de cotización basada en ingresos reales, una medida "fruto del diálogo social".

"El 65% de los autónomos de Navarra realizarán un esfuerzo contributivo menor al de 2022 y verán reducida su cuota quienes menos ingresen", ha explicado.

Abad ha manifestado su preocupación por la pérdida de pequeños negocios que "es imposible que compitan con los grandes oligopolios" y ha destacado el nuevo sistema de cotizaciones "más justo".

Salario Mínimo Interprofesional y ha señalado que en Navarra, el 90 % de los autónomos que tienen trabajadores a su cargo ya pagan por encima de 1.200 euros, por lo que "no es un problema real". El presidente de UPTA ha explicado que es "indecente" que la patronal no apoye la subida dely ha señalado que en Navarra,, por lo que "no es un problema real".

"La banca y las petroleras han tenido los mejores ingresos de su historia y no entienden que si no se da una redistribución de la riqueza, los trabajadores no tienen poder adquisitivo y esto redunda en el cierre de pequeños negocios", ha criticado.

En este sentido, ha denunciado que ante las "ofertas de las grandes marcas en cualquier época del año, los pequeños establecimientos no tienen poder competitivo y no cuentan con herramientas de digitalización", lo que hace que "no puedan competir" y tengan que cerrar.

Abad ha comentado también que Navarra tiene un "problema con los falsos autónomos", ya que existe un "exceso". "Cada vez externalizan más los servicios que antes hacían trabajadores en plantilla y así se está dando una desestructuración del mercado de trabajo tradicional", ha añadido.

Además, ha advertido de la "precariedad del trabajo autónomo" en ejemplos como el de los "transportistas de paquetería" que "cobran por paquete y por eso van corriendo de un lado a otro, lo que supone un problema de seguridad vial".

UPTA se reunirá este jueves con la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, para entregarles una "hoja de ruta, con la transformación del trabajo autónomo 2023-27".