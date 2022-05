Claves para saber qué hago con mi contrato de la luz

1 ¿Qué contrato tengo? Para tomar una decisión sobre qué hacer con su factura, lo primero debe saber qué tipo de contrato tiene: si su tarifa es regulada - con el nombre de Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) y a la que tienen derecho los hogares con una potencia contratada inferior a 10 kW- o es una tarifa libre que haya suscrito con una comercializadora al precio que el cliente aceptó pero que, en ocasiones, suele desconocer.

2 ¿Cómo saber en qué mercado estoy? Busque en la factura qué empresa se la remite (el nombre suele aparecer en la parte superior izquierda). Estará en el mercado regulado si el nombre de la empresa que le factura es Curenergía Comercializador de Último Recurso (del grupo Iberdrola), ‘Energía XXI Comercializadora de Referencia SLU (Endesa), Gas&Power Comercializadora Regulada SA (Naturgy), Baser Comercializadora de Referencia SA (EDP), Regsiti Comercializadora Regulada SLU (Repsol) y CHC Comercializador de Referencia. Otra opción es mirar en el apartado de la factura ‘Datos del contrato’. Si el tipo de contrato aparece ‘PVPC’ significa que está en el mercado regulado. Si no aparecen esas siglas está en el mercado libre.

3 ¿Cómo me cambio de mercado o compañía? Por ejemplo, un consumidor con tarifa regulada de Iberdrola (Curenergía será su comercializadora y la que le remite la factura) que desea ir al mercado libre. Sepa que Iberdrola -al igual que otras compañías de referencia- tienen filiales (en este ejemplo Iberdrola Clientes) que ofrecen tarifas del mercado libre. Puede buscar tarifas libres en las páginas web de las compañías y comparar el precio del kWh que paga ahora con el ofertado. También, tenga en cuenta que el término de potencia tiene una parte variable (dividida en dos periodos) que se paga en función del consumo. Por tanto, hay una tarifa por kWh por el consumo y otras dos por la potencia contratada que se paga también en función del consumo (en este caso, a menor potencia, menos se paga). Los precios de las tarifas libres, en este momento, son muy dispares.

4 ¿Puedo volver al mercado regulado? Todos los hogares pueden volver a la tarifa regulada. Si no firmaron permanencia en el contrato libre, pueden volver cuando deseen. Si firmaron permanencia, pueden volver cuando concluya el plazo o antes, pero a costa de pagar una penalización.

5 ¿Es mejor una tarifa regulada o libre? No hay una respuesta definitiva. Hasta la actual escalada de precios muchas voces, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han subrayado que la tarifa regulada, en general, era más ventajosa que el mercado libre. Ahora bien, la escalada del precio ha afectado más a los hogares acogidos al mercado regulado. ¿Qué hacer en este momento? No hay un consejo claro, aunque la OCU pide analizar bien la letra pequeña de los contratos del mercado libre. Otros, apuestan por esperar a tomar una decisión a ver qué sucede con la rebaja de un 30% de la factura del mercado regulado prometida por la ministra Teresa Ribera y cómo repercute en las tarifas libres, aunque aún no hay fecha para que el descuento se aplique.