¿Qué es el mercado regulado o PVPC? ¿y el mercado libre?

El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) es un precio que, por ley ( regulado), es el que registra cada día (y por horas) el ‘pool’ eléctrico (mercado mayorista), donde las productoras venden mediante subastas su energía a las comercializadoras. Es un precio con máxima volatilidad, de ahí lo cambiante del precio de un día para otro y dentro del mismo día. Así, la tarifa considerada refugio para hogares vulnerables (incluye a los del bono social) asume el mayor riesgo de la volatilidad. En Navarra hay 110.000 contratos.

¿Qué es el mercado libre?

El mercado libre es, por definición, el que no está regulado. Las comercializadoras deciden los precios que cobran a sus clientes por la luz. Normalmente, los contratos libres son a precio fijo y a un plazo cerrado, habitualmente por un año. A veces, ofrecen servicios extras. Estas comercializadoras eléctricas no pueden ofrecer el bono social eléctrico. Aquí, el consumidor puede elegir entre decenas de tarifas y opciones (permanencia, plazo, servicios, etc), incluso dentro de una misma comercializadora. En Navarra hay unos 225.000 contratos.