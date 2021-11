Premios Alimentos DNavarra: Carnicas Martiko, maestría en el pato y el pescado ahumado

“Martiko nació de una ilusión: la de mi padre, Peio, de poder ofrecer los mejores productos derivados del pato a los restaurantes cercanos a Bera”, recuerda Joseba Marticorena. Hoy, 35 años más tarde, aquella ilusión les ha convertido en una empresa que, sin perder sus orígenes, cuenta con más de 350 trabajadores dedicados a innovar en la elaboración de productos de pato y pescados ahumados.

El pato, recuerda, es un producto con más de 4.500 años de historia. “Conservar esa tradición es una responsabilidad, así como el saber hacer y divulgar un patrimonio gastronómico”, añade. En su largo camino, esta empresa, que cerró 2020 con unas ventas por 55 millones, ha sabido diversificar, para lo que en 1992 incorporó su división de pescados ahumados. La marca, que recientemente ha unificado las dos divisiones, destaca que ha sido pionera en ofrecer al consumidor “una trazabilidad total” en sus productos. Todas sus granjas y centros productivos (Lerín. Bera, Aranaz, etc) se encuentran en Navarra, lo que, según Martiko, crea empleos en el sector primario “tan importante para el desarrollo de zonas rurales”.

Por eso, la empresa subraya que el 100% de la producción de pato es propia. En los ahumados, los equipos de Martiko seleccionan diariamente la materia prima para quedarse solo con aquellos ejemplares que cumplen con los elevados stándares de calidad internos. “En los productos de pesca en mar abierto como son el bacalao, atún o salmón de Alaska, nos abastecemos de pesquerías sostenibles, que aseguren la continuidad de las poblaciones de peces y presten especial atención a los ecosistemas marinos. Todos nuestros productos de pesca en mar abierto están certificados MSC, símbolo de la pesca sostenible”.

Fue en 2012 cuando Martiko dio el paso a la exportación y sus productos se pueden encontrar desde México a Japón, pasando por Chile y Qatar. Su reto, es seguir creciendo y mantener la calidad que le distingue. “Seguimos siendo una empresa familiar, con raíces, valores y arraigo a nuestra tierra. Y queremos seguir aprendiendo para ofrecer productos de vanguardia al cliente”.

Ficha:

​Año de creación. 1986.

Propietario. Familia Marticorena Damboriena.

Número de trabajadores. 350.

Facturación en 2020. 55 millones de euros.

Previsión en 2021. No facilitada.

Localización. Bera.

Actividad. Pato y derivados y pescados ahumados.

Mercado. 90% de las ventas se generan en el mercado nacional tanto retail (tiendas de alimentación, supermercados, etc) como horeca (restauración, hoteles, etc) y 10% procedente de la exportación.