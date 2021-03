El sector de limpieza de Navarra inicia movilizaciones para desbloquear las negociaciones del convenio

Los sindicatos advierten que, si no vuelve la mesa negociadora,convocarán una huelga del sector.

Actualizada 09/03/2021 a las 13:45

Los sindicatos CCOO, LAB, ELA, UGT y Solidari han convocado un proceso de movilizaciones en el sector de limpiezas de Navarra para "desbloquear" las negociaciones del convenio sectorial y lograr "una mejora sustancial de las condiciones laborales".

En un comunicado, los sindicatos han explicado que "la última reunión de mesa negociadora del convenio de limpiezas tuvo lugar el 4 de febrero, momento en el que la patronal se levantó de la mesa, paralizando la negociación del convenio, dejándonos como único camino la movilización".

"Los profesionales del sector de limpieza de Navarra llevamos dos años sin convenio y uno de ellos trabajando en primera línea, dando la cara en una situación muy compleja ante la pandemia y jugándonos nuestra propia salud. Y la actitud de la patronal es agradecernos el esfuerzo y la entrega con una propuesta que no solo es insuficiente, sino que es inaceptable", han sostenido CCOO, LAB, ELA, UGT y Solidari.

A su juicio, es "igual de inaceptable que levantarse de la mesa y dar por rota la negociación", por lo que, según han expuesto, en esta situación "no tenemos otra opción que la movilización del sector".

"Apostamos por la negociación y no vamos a dejar de hacerlo, pero el problema es que enfrente no tenemos a nadie con quien hacerlo. La patronal pretende cerrar en falso un convenio con dos años de congelación salarial, un incremento absolutamente insuficiente en el tercero y sin abordar los problemas reales del sector", han criticado los sindicatos.

Según han expuesto, las organizaciones sindicales han consensuado unos objetivos comunes para el convenio, entendiendo que "son un mínimo imprescindible para lograr un acuerdo con la patronal". Y ha asegurado que "las empresas tienen margen más que de sobra para que estas reivindicaciones se incorporen al futuro convenio".

Así, CCOO, LAB, ELA, UGT y Solidari proponen "mejorar sustancialmente los salarios por encima del IPC para toda la vigencia del convenio; recuperar los complementos en las bajas y que se paguen al 100%; y dotar al convenio de una cláusula que nos permita aumentar las jornadas".

Por el momento, los cinco sindicatos han programado dos concentraciones, la primera, el jueves 11 de marzo, a las 11.30 horas, frente al Parlamento de Navarra (Paseo de Sarasate), y la segunda, el día 24 de marzo.

No obstante, han advertido de que "si la patronal no vuelve a la mesa negociadora y no se producen avances, estas movilizaciones acabarán en una huelga del sector durante la segunda quincena del mes de abril". "La movilización es la única alternativa que nos dejan", han asegurado.