La 'start-up' FuVeX, una empresa emergente formada en Tudela por investigadores y egresados de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha sido reconocida como la mejor 'start-up' de Europa en la categoría de espacio en los premios StartUp Europe Awards (SEUA), iniciativa de la Comisión Europea y la Fundación Finnova en colaboración con Startup Europe.



La firma navarra, que ha diseñado un dron híbrido avión/multirrotor ya probado con éxito por Correos para reparto de paquetería a largas distancias, resultó elegida para representar a España en dicha categoría de este certamen, cuya entrega de galardones tuvo lugar en Sofía (Bulgaria) durante el Startup Europe Summit (Cumbre Europea de 'Start-ups').



El encuentro estuvo presidido por Mariya Gabriel, comisaria europea de Sociedad y Economía Digital, y al acto acudieron varios primeros ministros europeos, ha destacado la UPNA en un comunicado.



En su discurso, la comisaria Gabriel felicitó a FuVeX y a las demás ganadoras europeas, animándolas a continuar. "Europa quiere tener más compañías emergentes como las vuestras. Más de vuestra pasión, dedicación, talento y energía. Creemos en vuestros sueños y ya habéis demostrado que el progreso se realiza con pasos pequeños, y que, para tener éxito, se requieren largas noches y serias reflexiones sobre cómo abordar los retos más desafiantes. Vosotros habéis demostrado que el éxito puede venir desde cualquier lugar de Europa. Y habéis demostrado que para tener éxito se debe ser audaz y valiente", señaló.



Por su parte, Carlos Matilla, primer ejecutivo de FuVeX, realizó un repaso a las posibilidades de las aeronaves no tripuladas. "Incendios forestales, naufragios en el Mediterráneo o polución marítima. Los drones pueden ayudar a resolver estos problemas críticos para la sociedad. No obstante, los drones actuales no son capaces de hacerlo, ya que no pueden volar legalmente largas distancias. Nosotros estamos haciendo posible este tipo de vuelos en nuestro sueño de liderar la revolución aeronáutica que estamos viviendo y que es similar a la que vivimos hace un siglo", relató.



Según indicó, "ya hemos logrado realizar las primeras pruebas de vuelos logísticos a larga distancia en España junto con Correos y, aunque el reto es gigantesco, este reconocimiento nos ayuda a seguir trabajando duro para lograrlo".



Además, Carlos Matilla subrayó que la empresa que dirige está inmersa en un proyecto europeo para integrar los drones en espacio aéreo y ayudar al desarrollo de la regulación, "preparando una ronda de inversión y firmando acuerdos con socios estratégicos". "En nuestro sector, sólo hay una forma de vencer: pensar en clave europea. Este galardón nos ayuda a ganar reconocimiento dentro de la Unión", añadió.



FuVeX y el resto de ganadores europeos de los StartUp Europe Awards obtendrán visibilidad gracias a la Media Partner Alliance, una alianza formada por 25 miembros de varios países europeos. Las 'start-ups' también tendrán acceso a un programa de mentoría (en internacionalización, fondos europeos o comunicación internacional), a través del StartUp Europe Accelerator de la Fundación Finnova, que les permitirá potenciar sus proyectos y hacerlos más viables a nivel mundial.

